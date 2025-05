„Sainzot is elengedjem?" – a Ferrarinál izzott a rádió Miamiban, de senkiben sem maradtak rossz érzések

A Scuderia megosztotta a stratégiát a két versenyzője között Floridában, a nyolcadik helyről induló Leclerc a közepes, míg a tizenkettedikről támadó Hamilton a kemény gumin rajtolt, s a kettős a virtuális biztonsági autós szakasz ideje alatt megejtett kerékcseréje, illetve Carlos Sainz Jr. megelőzése után egymás mögött haladt a pályán eltérő abroncsokon.

Ezúttal a hátrébb érkező britnél volt a gumielőny, mivel ő közepes keveréken haladt tovább, míg a monacói a keményen teljesítette a második etapját. Hamilton hamar meg is közelítette DRS-távolságon belülre a csapattársát, és jelezte a rádión, hogy érzése szerint gyorsabb is tudna lenni, és a turbulens levegőben csak tönkreteszi az abroncsait. Az istálló először azt mondta neki, hogy tartsa az egy másodpercen belüli különbséget Leclerc-hez képest, mire a versenyző jelezte, szerinte rossz csapatmunkát végeznek, és felelevenítette, hogy Kínában ő már félreállt a márkatársa elől hasonló helyzetben.

A döntés azonban tovább váratott magára, ami érezhetően frusztrálta a lendületben lévő Hamiltont. A brit szarkasztikusan meg is jegyezte, csapata tartson teaszünetet, miközben rajta van az ügyön. Noha a helycsere végül megtörtént, és Leclerc félreállt, addigra több kör is eltelt, és Hamilton nemcsak időt vesztett, de közben a gumik is használódtak, így már nem tudta olyan mértékben kihasználni az előnyét, s csak kis mértékben tudott közeledni Andrea Kimi Antonellihez.

Ráadásul közben Leclerc is visszazárkózott DRS-távolságon belülre, és most már nem ő, hanem a csapattársa volt jobb helyzetben. A monacói pilóta be is jelentkezett a rádión, hogy érzése szerint Hamilton feltartja őt, és a páros hamarosan újra helyet cserélt, amit követően a britet arról tájékoztatták, hogy Sainz közeledik hozzá. A brit ekkor megkérdezte, hogy a spanyolt is elengedje-e maga mellett. Leclerc végül 1.5 másodperccel a Mercedes olasz pilótája mögött szelte át a célvonalat, és kérdéses, ha Hamiltont előbb elengedik, vagy egyáltalán nem történik helycsere a kettős között, akkor a Ferrari ledolgozhatta volna-e ezt a különbséget is, persze még előzni is kellett volna.

„Sok időt vesztettünk azokban a körökben, amikor Charles-lal egymással harcoltunk, akkor egyértelműen gyorsabb voltam, és a döntés nem érkezett meg elég hamar. Úgy voltam vele, hogy: gyerünk már! De csak ennyiről van szó. Nincs problémám a csapattal és Charles-lal sem, egyszerűen úgy láttam, jobban is csinálhatnánk. De végső soron a hetedik-nyolcadik helyen voltunk.”

„Emellett a gumik is elfogytak kissé közben. Nagyszerű lett volna, ha mi is végez tudjuk vinni azt, ami Valtterivel (Bottas) sikerült Magyarországon évekkel ezelőtt. Megnéztük, hogy én el tudom-e kapni, és ha nem, akkor visszaadom a pozíciót” – utalt arra, hogy Mercedes a 2017-es Magyar Nagydíjon megcserélte a versenyzőit annak érdekében, hogy a jobb tempót futó Hamilton a Ferrarik nyomába eredhessen. A brit ugyan nem tudott végül előzni, jócskán elhúzott Bottas előtt, azonban így sem szegte meg a szavát, és az utolsó kanyarban hét másodpercet dobott el, hogy visszaengedhesse maga elé a finnt, aki így megszerezte a dobogót érő harmadik helyet.

„Végül nem vált be, de bárhogy is alakult volna, végső soron nem voltunk elég gyorsak, és valószínűleg a frusztráció is ebből eredt. De tovább nyomjuk – magyarázta, majd elmondta, nem a düh beszélt belőle a rádióban. – Nem is voltam mérges. Nem is az volt, hogy válasz nélkül hagytak, vagy ilyesmi. Egyszerűen csak azt szerettem volna, hogy döntsenek. Ti ültök ott a székben, minden előttetek van, hozzatok gyorsan döntést. Csak ezt szerettem volna. Pánikhelyzet van, próbáljuk az autót a pályán tartani, legyetek gyorsabbak.”

„Nem tudom, hogy mit fognak írni erről, hogy tiszteletlen voltam-e, de őszintén szólva én nem hiszem, hogy az lettem volna. Egyszerűen siettettem őket, mert nyerni akarok, még mindig megvan bennem a tűz. Nem fogok elnézést kérni azért, mert harcos vagyok, és nem fogok elnézést kérni azért sem, mert még mindig akarom. Tudom, hogy a csapaton belül is mindenki így van ezzel.”

Hamilton (balra) és Vassuer (jobbra) még a kötelező interjúk előtt tisztázták a helyzetet (Fotó: AFP)

A csapatfőnök, Frédéric Vassuer felkereste Hamilton a leintést követően, még mielőtt a brit a média elé állt volna, hogy tisztázza a helyzetet a versenyzővel. „Nem amiatt aggódtam, hogy a TV-kkel fog beszélni, egyszerűen tisztáznunk kellett magunk között a helyzetet, és meg kellett értenie, hogy engem milyen érzések fogtak el a bokszfalon. Bízhat bennem, én is bízhatok benne, és Charles-lel is ugyanez a helyzet, és amikor döntést kell hoznom, akkor a Ferrari érdekében járok el.”

Hamilton úgy érezte, inkább a csapatfőnököt kellett megnyugtatni. „Fred bejött a szobámba, én a vállára tettem a kezem, és azt mondtam neki, hogy: haver nyugodj le, ne legyél ennyire érzékeny! Mondhattam volna sokkal rosszabb dolgokat is a rádión, mint ahogyan azt mások már megtették a múltban. Leginkább szarkazmus volt. Meg kell érteni, hogy óriási nyomás nehezedik rád az autóban, és ezért soha nem is fogod a legbékésebb üzeneteket hallani a csata hevében. Rendben volt. A pillanat hevében persze frusztráló, de csapaton belül meg meg fogjuk beszélni, hogyan tudnánk fejlődni. Biztosra veszem, hogy egyeseknek nem tetszettek ezek a megjegyzések, és esetleg érzékenyen érintették a dolgok, de én nem vagyok érzékeny. Nem ott tartunk, ahol lenni szeretnék. Charles és én sem.”

VERSENYBALESETNEK MINŐSÍTETTÉK HAMILTON ÉS SAINZ INCIDENSÉT Sainz az utolsó körben indított támadást Hamilton ellen a nyolcadik helyért, de végül nem tudott előzni, ráadásul össze is ért a ferrarissal. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálták a leintést követően, és arra a döntésre jutottak, hogy nem osztanak ki semmilyen büntetést. Az ítélethozók indoklása szerint a spanyol nem volt teljesen pozícióban ahhoz, hogy előzzön, míg a brit korábban fordult el a 16-os kanyarban, mint az előző körökben, így mind a ketten hozzájárultak ahhoz, hogy összekoccantak.

Az ügy kapcsán Leclerc is megosztotta a gondolatait, és felelt arra a kérdésre is, az ő fejében megfordult-e, hogy elengedje a csapattársát, mielőtt a Ferrari arra utasította volna. „Nem igazán, hiszen tudtam, hogy a közepesen van, és így neki küzdelmesebb lesz végigmenni, mint nekem. Vigyáznunk kellett a gumikra. De megértem, hogy valami mással szeretett volna próbálkozni, és értékelem is ezt. Az ő helyében ugyanezt tettem volna, ha én lettem volna a közepesen, ugyanúgy próbáltam volna valamivel agresszívabb lenni."

„Nincsen semmilyen rossz érzés bennem Lewis irányába, egyáltalán nem! Tudom, hogy ugyanúgy próbálja optimalizálni az autó potenciálját, mint én, és az a frusztráló, hogy az egyszerűen ennyi. Már amiatt is volt bennem frusztráció, hogy ekkor a nyolcadik helyért küzdöttem, és egyáltalán nem haladtam előre. Szóval már megvolt a frusztráció, és ennek tetejébe jöttek más dolgok, ez pedig összeadódott. Szóval a rádió nem mindig, és ebben az esetben biztosan nem a valós képet mutatta."

Leclerc sem teljesen értett egyet a Ferrari eljárásával, de pont ellenkező okból, szerinte a csapatnak jobban ki kellett volna értékelnie a szituációt. „Jobban meg kellett volna vitatni, mielőtt helyet cseréltünk volna, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a végéig el akartunk menni azokon az abroncsokon, szóval én igyekeztem jól menedzselni a gumikat, és egyáltalán nem volt könnyű a helyzet, ráadásul nem számítottam rá, hogy Carlos ilyen közel kerül hozzánk. Mindez még nehezebbé tette a szituációt, de sok mindennek kell utánanéznünk."

„Mint ahogyan már mondtam, előre kell lépnünk, és elég határozottnak kell lennünk ahhoz, hogy jobban végezzük a munkát, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Szerintem azzal mindannyian egyetértünk, hogy nem ilyen napot akartunk, a tempó sem volt meg, és csodák sem történtek. Ha mindent tökéletesen csinálunk, akkor talán Kimit elkaphattunk volna, de ez van."

A Ferrari hat nagydíjat követően a konstruktőri tabella negyedik helyét foglalja el, s lemaradása 152 pont a listavezető McLaren mögött. Noha az olaszok a soron következő Emilia-romagnai Nagydíjra jelentős fejlesztési csomaggal készülnek, úgy vélik, hogy a Spanyol GP lehet a vízválasztó az esélyeiket illetően.