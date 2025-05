Cserél az Alpine: Colapinto veszi át Doohan helyét Imolától – hivatalos

Azonban míg Oakest távozása véglegesnek tűnik, Doohannek akár még lehet esélye a visszatérésre, hiszen az Alpine közlése szerint a marketing szempontból a csapatnak mindenképpen előnyös, és sok támogatót magával hozó Colapinto egyelőre öt versenyt kap a bizonyításra. A csapat a Brit Nagydíjat megelőzően aztán újra kiértékeli a helyzetet, így a tartalék pilótává visszafokozott ausztrál is szerephez juthat még. Persze fontos megjegyezni, hogy nem Doohan az egyetlen, aki ezt a pozíciót tölti be az alakulatnál: az Alpine ugyanis összesen négy harmadik számú versenyzővel vágott neki 2025-nek, s noha a csapattal Szuzukában az első szabadedzésen már résztvevő Hirakava Rjó időközben a Haashoz igazolt, Paul Aron és Kush Maini továbbra is az enstone-iakat erősíti, s előbbi a hírek szerint jó esélyekkel indulhat az ülésre, ha Colapinto nem hozza a várt szintet.

„Azt követően, hogy felülvizsgáltuk az idény első versenyeit, arra a döntésre jutottunk, hogy Francót ültetjük Pierre (Gasly) mellé a következő öt futamra. Azzal, hogy ilyen szoros a mezőny, és versenyképes autónk van – amin drasztikus mértékben javított a csapat az elmúlt tizenkét hónap során –, olyan helyzetben vagyunk, amelyben szükségét éreztük annak, hogy rotáljuk a versenyzői felállást" – kezdte Briatore, aki kitért arra is, hogy mindez az Alpine céljait szolgálja, hiszen a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idényt így a lehető legjobb versenyzőpárossal kezdhetik meg.

„Emellett tisztában vagyunk azzal, hogy a 2026-os szezon fontos lesz az istálló szempontjából, és a versenyzők megfelelő és alapos kiértékelése helyes döntés annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozhassuk a lehetőségeinkből jövőre. Továbbra is támogatjuk Jacket, hiszen nagyon profi módon viselkedett versenyzőként az eddigi idény során. A következő öt verseny lehetőség biztosít a számunkra, hogy kipróbáljunk valami mást, és ezen időszak után újra kiértékeljük a helyzetet" – tette hozzá.

Megszólalt a leváltott Doohan is, aki mindenekelőtt megköszönte az Alpine támogatását. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy elértem életem álmát, és profi Formula–1-es versenyzővé váltam. Örökké hálás leszek a csapatnak, hogy segített valóra váltani ezt az álmot. Nyilvánvaló, hogy ez a legújabb fejezet nehéz számomra, hiszen profi pilótaként természetesen versenyezni szeretnék. Ugyanakkor értékelem a team bizalmát és az elkötelezettségét. Csapatként hosszú távú céljaink vannak, és én a továbbiakban is mindent meg fogok tenni azért, hogy bármilyen módon segítsek elérni ezeket. Most leszegem a fejem, továbbra is keményen dolgozom, és érdeklődéssel figyelem a következő öt versenyt, miközben nem vesztem szem elöl a saját céljaimat sem."

Colapinto örül a lehetőségnek. „Először is szeretnék köszönetet mondani a csapatnak, hogy megadta nekem a lehetőséget, hogy vezethessek a következő öt futamon. Keményen fogok dolgozni az istállóval, hogy felkészüljek a következő versenyre Imolában, valamint a tripla hétvégére, ami kétség kívül intenzív időszak lesz mindenki számára, és valamennyiünket nagy kihívás elé állít. Éles maradtam, és a csapat tesztprogramja, valamint a szimulátorban elvégzett munka révén készen állok, amennyire csak lehetséges. Mindent bele fogok adni, hogy a lehető leggyorsabban felvegyem a tempót, és hogy a lehető legjobb eredményeket szállítsam Pierre oldalán."

Nem Doohan az első, akit a 2025-ös idény közben váltanak le, a Red Bull mindössze két versenyhétvége után menesztette Liam Lawsont, s ültette be a helyére Cunoda Jukit. Igaz, az új-zélandi ezzel nem került ki a mezőnyből, hiszen a „vörös bikák" a testvércsapathoz, a Racing Bullshoz fokozták vissza.