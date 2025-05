Leclerc nem érzi jól magát, kihagyja az imolai sajtónapot

„Charles (Leclerc) nem érzi jól magát, és ma nem látogat ki a versenypályára. Pihen és a felépülésre összpontosít. Arra számítunk, hogy holnap már autóba fog ülni” – osztotta meg a rövid közleményt a Ferrari a közösségi felületein, de ennél több részletet nem árult el monacói versenyzője állapotáról. A maranellóiakra fontos hétvége vár a csalódást keltő évkezdés után, hiszen hazai környezetben, saját tesztpályájukon, a tifosi előtt kell helytállniuk, így a szokásosnál is nagyobb figyelem hárul rájuk.

Az olasz alakulat az előzetes várakozások szerint fejlesztésekkel is készül az Emilia-romagnai Nagydíjra, ám a hírek szerint ez egyelőre nem lesz olyan jelentős változtatás, mint azt korábban beharangozta az olasz sajtó. A Scuderia a tervek szerint a soron következő versenyeken több újítást is be fog vetni, és az igazi áttörést a Spanyol GP-től várja, amelyen érvénybe lépnek az első szárnyakra vonatkozó szigorítások.

Az istálló mindenképpen bízik Leclerc gyors felépülésében, hiszen arra lehet számítani, hogy az imolai pálya jobban fog feküdni az SF25-ösnek, mint a miami, miközben Monacóban nehéz hétvégére készül a vízválasztónak ígérkező barcelonai Grand Prix előtt.

Egy versenyhétvégével ezelőtt egyébként Max Verstappen hagyta ki a sajtónapot, igaz, ő nem rosszullét, hanem az első gyermeke születése miatt. A holland azért utazott késve a Miami Nagydíj helyszínére, hogy több időt tölthessen a családjával.