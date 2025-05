Meghallgatták a versenyzőket, az FIA enyhített a sokat bírált szabályokon

Az FIA szerda délután hivatalossá is tette a változtatásokat, melynek részeként felére csökken a kiszabható pénzbírság (első szabálysértésnél teljes egészében fel is függeszthető lesz), valamint élesen elválnak egymástól az ellenőrzött és a nem ellenőrzött környezetben elkövetettek kihágások is. Az előbbi csoportba tartoznak a sajtótájékoztatók, az interjúk, valamint a dobogós ceremóniák, míg utóbbiba a rádióban elhangzottak, illetőleg az olyan helyszínek, ahol az illető nincs tudatában annak, hogy szavait rögzítik.

Az FIA a rasszista és a diszkriminatív megnyilvánulásokkal szemben továbbra is határozottan és következetesen fog fellépni, mint ahogyan a hivatalos személyek elleni tiszteletlenség is súlyosabb szankciókat vonhat maga után. Utóbbi mostantól sportbüntetéssel is járhat, aminek értelmében a Formula–1-ben, a Formula–2-ben, a Formula–3-ban és a Formula–E-ben ezentúl legalább három rajthelyes hátrasorolással sújtják azt a versenyzőt a soron következő eseményre, aki adott versenyhétvégén, de nem sprintfutamon vagy a versenyen vét a szabály ellen. Ha egy csapattag követ el kihágást azonos körülmények között, akkor mindkét pilóta három rajthelyes büntetést kap. Abban az esetben, ha a szabálysértés versenyszituációban történik a versenyző vagy egy csapattag által, 5 másodperces vagy annál súlyosabb időbüntetés szabható ki.