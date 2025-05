„Összeütköztök vagy nem előzöl" – Norris szerint Verstappen azt csinál, amit csak szeretne

Miamiban ezúttal sem a pole pozícióból született győzelem: a negyedik rajkockából elrugaszkodó Oscar Piastri aratott sikert, miután kimaradt a rajt utáni tülekedésből, majd Andrea Kimi Antonellit, és Max Verstappent is megelőzte a pályán. Az ausztrál ezt követően elhúzott az élen, és onnantól fogva már nem is forgott veszélyben az első helye. A vb-éllovas sorozatban a harmadik, idénybeli a negyedik, míg összességében a hatodik győzelmét könyvelhette el, aminek révén 16 pontra növelte az előnyét az egyéni összetettben a mögötte befutó csapattársa, Lando Norris előtt.

„Eléggé nehéz volt a szombat, és az időmérő volt az egyik legúzósabb az eddigi szezonomban, szóval az, hogy végül sikerült megszerezni a győzelmet, lenyűgöző eredmény. Volt egy kis adok-kapok az 1-es kanyarban, ami segített nekem. Elég tudatosan kerültem el Maxet, és onnantól fogva tisztában voltam vele, hogy megvan a tempóelőnyöm, az autó hihetetlen volt! Az első etapom nagyon erős volt, a kemény gumikon kissé szenvedtem, szóval jól jött, hogy korábban már kiépítettem az előnyömet az élen. Aztán a vége felé közeledve már mindent jobban az irányításom alatt tartottam, szóval azért még lesz min dolgozni. Nagyon örülök a sikernek, és a megszerzett pontoknak. Tovább tanulok, és elégedett vagyok, hogy a csúcson távozhatok Miamiból."

Noha a McLaren-versenyzők közül Norris rajtolhatott előkelőbb helyről, mégis a csapattársa mögött futott be, miután a rajt után a Max Verstappen elleni csatában a bukótérbe kényszerült, ahonnan a hatodik pozícióban tért vissza. A brit ezt követően több ellenfelén is áthámozta magát, és a verseny végéhez közeledve csökkenteni is tudta a lemaradását, ám végül 4.6 másodperccel Piastri mögött intette le a kockás zászló. Noha a sportfelügyelők nem tartották a rajt utáni incidenst érdemesnek arra, hogy vizsgálatot indítsanak, a brit a leintést követően is bosszús volt a történtek miatt. Szerinte a négyszeres bajnok elleni küzdelemből egyszerűen nem tud győztesen kijönni.

A brit győzelmi esélye nagy valószínűség szerint az 1-es kanyarban ment el. „Mit is mondhatnék? Ha nem próbálom meg, azért panaszkodnak az emberek, ha pedig megpróbálom, akkor azért. Nincsen jó megoldás. De Max ellen egyszerűen ez a helyzet, tudod, hogy összeütköztök vagy nem előzöl. Igaz, nem voltam tökéletes helyzetben, és megfizettem az árát annak, hogy nem végeztem elég jó munkát, de örülök annak, hogy meglett a második hely. Persze, sosem a legjobb érzés másodikként befutni, de a csapat csodálatos munkát végzett, nem követtek el egyetlen hibát sem, jól sikerültek a kerékcserék és nagyszerű volt a tempó. Elhúztunk az élen, elég jó érzés volt, de Oscar jól vezetett. Maxszel jó csatát vívtam, mint mindig, és meg is fizettem az árát, de ez van."

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint Norris óvatosabb és türelmesebb is lehetett volna a rajt után, hiszen a tempója megvolt a győzelemhez. „Utólag nézve Lando bölcsebb is lehetett volna az 1-es kanyarban, engedhetett volna, és elfogadhatta volna, hogy csak később veszi át a vezetést, mert a kocsi elég gyors volt, de persze utólag könnyű beszélni – a brit és a holland nemcsak az első körben, hanem később is összetalálkozott a pályán, és Norris egy ponton vissza is engedte maga elé az ellenfelét, miután úgy előzte meg, hogy mindketten lesodródtak a pályáról. – Ami a pozíció visszaadását illeti, úgy vélem, ez volt a helyes döntés, mert a mi megítélésünk szerint Lando átlépte a pályahatárokat, és így vissza kellett adnia a helyet. Kissé szerencsétlenül jött ki, de viselkedned kell, és tisztességesnek kell lenned. A büntetést is kockáztathattuk volna, szóval helyesen jártunk el."

A McLaren erődemonstrációt tartott száraz pályán, a legközelebbi ellenfelük, George Russell közel 40 másodperc hátrányt szedett össze az 57 kör során. „Eléggé nagy különbséggel nyertünk, ami azt mutatja, milyen versenyképes volt a kocsink vasárnap. Gratulálok Oscarnak és Landónak, hogy kiaknázták a gépben rejlő teljesítményt. Úgy fest, meleg időjárási körülmények között rendkívül erős a versenytempónk. Minden elismerem a csapatnak, amelyik megálmodta és legyártotta ezt a félelmetes autót. Nagyszerű eredményt értünk el. Maximum pontot hoztunk el Miamiból. Innen megyünk és építkezünk tovább, nagyon jó napunk volt."

VERSENYBALESETNEK MINŐSÍTETTÉK HAMILTON ÉS SAINZ INCIDENSÉT Carlos Sainz Jr. az utolsó körben indított támadást Lewis Hamilton ellen a nyolcadik helyért, de végül nem tudott előzni, ráadásul össze is ért a ferrarissal. Az esetet a sportfelügyelők vizsgálták a leintést követően, és arra a döntésre jutottak, hogy nem osztanak ki semmilyen büntetést. Az ítélethozók indoklása szerint Sainz nem volt teljesen pozícióban ahhoz, hogy előzzön, míg Hamilton korábban fordult el a 16-os kanyarban, mint az előző körökben, így mind a ketten hozzájárultak ahhoz, hogy összekoccantak.

Russell Bahrein után visszatért a dobogóra a Mercedesszel, és összességében az idei negyedik top 3-as helyezését könyvelhette el, méghozzá egy olyan hétvégén, amelyen házon belül mindkét időmérőn kikapott a jóval fiatalabb és rutintalanabb csapattársától, Andrea Kimi Antonellitől, és szemlátomást küszködött a volán mögött. „Nagyon örülök annak, hogy összejött a harmadik hely. Személy szerint egész hétvégén szenvedtem, és végig lépéshátrányban voltam, de végül, amikor igazán számított, remek eredményt értem el. Gratulálok a McLareneknek, jó messze elhúztak az élen – jegyezte meg, majd kitért arra, mennyire volt nehéz maga mögött tartania Verstappent, a holland ugyanis folyamatosan közeledett hozzá a futam kései szakaszában. – Egész nyugodt voltam, elég jól éreztem magam az autóban ahhoz, hogy magam mögött tudjam tartani. Úgy gondolom, Lando kissé haragszik rám, mert volt egy kisebb ütközésünk még a LEGO-autókkal" – utalt a pilótaparádén történtekre.