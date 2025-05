Pérez az Alpine-nal is tárgyal, de akár a Mercedesnél is kiköthet – sajtóhír

Ezzel egy időben a Motorsport arról számolt be, hogy a mezőnyből az előző idény végén kiszoruló pilóta más csapatokkal is kapcsolatban áll, s most a The Race arról adott hírt, hogy Pérez az Alpine-nal is tárgyalást folytat. A források szerint a felek már 2024 végén felvették egymással a kapcsolatot, azóta Flavio Briatoréval is egyeztettek. Pérez egyik támogatója, Carlos Slim Domit ráadásul ott volt a floridai helyszínen is, ahol a versenyző jövőjéről egyeztetett.

Noha a lap szerint az enstone-iaknál nem a mexikói számít a fő esélyesnek, és a soron következő Emilia-romagnai Nagydíjon bemutatkozó, a francia csapattal legalább öt versenyen rajthoz álló Franco Colapinto sikerének örülne leginkább Briatore, az kétség kívüli, hogy jelenleg eléggé képlékeny a helyzet pilótafronton az Alpine-nál, ezért nem meglepő, hogy Pérez kivár. A versenyzőt is szponzoráló mexikói üzletember azonban Pérez szerződése nélkül is érdekelt lehet a francia csapatnál, hiszen adott esetben akár Colapintót is a szárnyai alá veheti.