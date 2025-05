A pilótabejelentés még várat magára – a Cadillac videóban mutatta meg 2026-os látványvilágát

A Miami Nagydíj szombati napjának egyik legvártabb eseménye a Cadillac nevéhez kötődött, hiszen a Formula–1-hez 2026-ban, vagyis a jelentős szabályváltoztatásokat hozó éra kezdetén csatlakozó tizenegyedik csapat „vörös szőnyeges eseményt” hirdetett meg, melynek keretein belül megmutatta, milyen látványvilágot álmodott meg.

Noha előzetesen arról lehetett hallani, hogy az amerikai istálló leleplezi, hogyan fognak kinézni a jövő évi autói, és ehhez a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által tervezett, a jövő évi szabályok ismertetésére szolgáló egyik bemutatógépet használja, az autófestés-bemutató elmaradt, és a Cadillac végül rövid videót osztott meg a közösségimédia-felületein. A másfél percből bizonyos következtetéseket így is le lehet vonni: nagy esély van rá, hogy a csapatruházat kék-fehér színeket fog felvonultatni, és így talán maga a kocsi is ilyen dizájnt kaphat, emellett feltűnt egy Cadillac Eldorado is, azonban kérdéses, az alakulat ezzel a márka múltjára tekintett vissza, vagy a jövőre is utalt vele.

Nagy érdeklődés övezi azt is, hogy kik foglalhatják el a 2026-os versenygépeket, a csapat ugyanakkor már pénteken is jelezte, egyelőre nem fog bejelentést tenni. A napokban már egybehangzó sajtóhírek szóltak arról, hogy az előző idény végén ülés nélkül maradó Sergio Pérez az első számú befutó, és a Times információ szerint előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egymással a felek. Bár a német sajtó már tényként számolt be a mexikói szerződtetéséről, és úgy hírlik, a pilóta legalább három évre ír alá, még várni kell a hivatalos megerősítésre, mint ahogyan az is kérdéses, hogy ki foglalhatná el a másik ülést.

A legfrissebb találgatások szerint a Mercedes harmadik számú versenyzője, Valtteri Bottas, valamint a Ferrari tartalék pilótája, Csou Kuan-jü szerepel előkelő helyen a listán, utóbbi a ferraris kötődés révén akár előnyben is lehet, hiszen a Cadillac az első években az olaszok erőforrását fogja használni. Rajtuk kívül Colton Hertát, illetőleg Mick Schumachert hozták már szóba az alakulattal, ám jelen állás szerint előbbinek nincs is elegendő szuperlicencpontja a debütáláshoz.