Hőség, eső, sprint – vízválasztó lesz a Miami Nagydíj Piastri és Norris csatájában?

Egyesek, köztük a korábbi F1-es versenyző, Juan Pablo Montoya azt is tudni véli, hogy a másik kocsit Csou Kuan-jü foglalhatja el. A kínait kétségkívül segítheti a ferraris kötődés, hiszen jelenleg a Scuderia harmadik számú versenyzője, s az már korábban biztossá vált, hogy az olaszok fogják erőforrással ellátni az istállót 2028-ig. A Cadillac utána saját építésű motorokra vált. Pérez és Csou mellett Valtteri Bottas, és egyes hírek szerint Mick Schumacher is a listán szerepelhet, ám közülük utóbbi szerződtetésére van a legkisebb esély a legújabb fejlemények alapján.

MI VÁRHATÓ A MIAMI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság, a hatodik állomás Florida, ahol a 4. Miami Nagydíjat rendezik meg. Az 5.412 kilométer hosszú pálya 2022-ben csatlakozott a versenynaptárhoz, és először tavaly rendezett sprinthétvégét. A Grand Prix az idén sem a megszokott mederben fog zajlani, hiszen ezúttal is sprintesemények tarkítják a programot, ami már önmagában is fokozhatja az izgalmakat. A mezőny rendelkezésére ugyanis mindössze egy óra fog állni, hogy megtalálja a megfelelő beállításokat és egyensúlyt, mielőtt éles körülmények között csapna össze, s bár lesz lehetőség hozzányúlni az autókhoz a hagyományos kvalifikáció előtt, a legfrissebb előrejelzések szerint az eső is közbeszólhat a hétvége alakulásába.

Egyelőre egyik napon sem zárható ki, hogy záporok és zivatarok borzolják a kedélyeket, de különösen helyi idő szerint szombat délután van nagy esély rá, hogy leszakad az ég, ami a meleg és párás idővel kombinálva azt eredményezheti, hogy az időmérő felszáradó pályán, változó körülmények között zajlik le. Emellett van némi sansz arra is, hogy a vasárnapi verseny kései szakaszában is megnyíljon az ég, ami akár káoszt is okozhat, és bár addig még változhat a helyzet, az kétségtelen, hogy a csapatok szemmel fogják követni az előrejelzéseket.

Az eső mellett a szél is szerepet játszhat, hiszen pénteken akár 30 km/ó-s széllökések is nehezíthetik a versenyzők dolgát, miközben a sprintkvalifikáció végéhez közeledve kissé hűlhet is az idő. Azt már láthattuk, hogy akár néhány Celsius-foknyi különbség is hatással lehet egyes autók teljesítményére, illetve a gumikezelésére, és hogy a mostani korszak versenygépei általában érzékenyek a szélre is, így könnyen borulhat a papírforma, és hullámozhat egy-egy csapat teljesítménye a hétvége folyamán.