Vettel: A gyermekeim azt mondták, hogy már nem versenyezhetek

Sebastian Vettel 2022 végén akasztotta szögre a bukósisakját, és már akkor elismerte, családja meghatározó szerepet játszott a döntésében, hiszen több időt szeretett volna tölteni a feleségével és a gyermekeivel. Noha a visszavonulása óta rendre felröppentek olyan hírek, hogy a négyszeres bajnok visszatérhet, több csapattal is szóba hozták, és maga a versenyző sem zárkózott el teljesen a lehetőségtől, mivel saját bevallása szerint is hiányzik neki a versenyzés, és így flörtölt is a visszatérés gondolatával, egyre valószínűtlenebbnek tűnik, hogy egy napon újra rajthoz álljon a királykategóriában.

Vettel ugyanis megtalálta a maga útját a versenypályákon túl is, és gyermekei is arra szorgalmazzák, hogy maradjon otthon velük. „Azt hiszem, egészen jól alakult, és fel tudtam venni ezt az új ritmust. A családi béke megvan – nevetett fel a német Sky Sports Boxengasse című podcastjében, majd azt is kiemelte, családja kérése is volt, hogy ne öltsön magára újra versenyruhát. – Már hozzászoktam ehhez a helyzethez. A gyermekeim azt mondták, hogy már nem versenyezhetek, mert annyira szeretik, hogy otthon vagyok velük. Természetesen csodálatos érzés ilyesmit hallani tőlük.”