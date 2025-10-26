Norris célja a győzelem; Hamiltonnak nincs vesztenivalója; Verstappen nem hisz a dobogóban Mexikóban

Noha Lando Norris hosszú hétvégék óta jobban teljesít, mint csapattársa, Oscar Piastri, a konstruktőri címet már bebiztosító McLarennek az előző versenyhétvégéken nem igazán volt esélye pole pozíciót vagy győzelmet szerezni. Háromszor a Red Bull, míg egyszer a Mercedes dominált, így a brit nem tudott olyan mértékben közeledni az egyéni vb-összetettben, mint szeretett volna. Most hétvégén ugyanakkor minden esélye megvan rá, hogy akár visszaálljon a bajnokság élére, hiszen magabiztos előnnyel szerezte meg a pole pozíciót, miközben két bajnoki riválisa közül Max Verstappen az ötödik, míg az éllovas Oscar Piastri a hetedik rajtkockából várhatja a futamot.

„Örülök, hogy visszatértem a pole pozícióba! Elég sok idő telt el a legutóbbi alkalom óta, szóval nagyon jó érzés. Ez egyike volt azon köröknek, amikor nem igazán tudtad, mi történik. Jónak érződött, de amikor megláttam a köridőt, kellemesen csalódtam. Egész hétvégén, és különösen az időmérőn jól éreztem magam. A végén kicsit aggasztott a két Ferrari, de sikerült összeraknom a kört, amikor számított, szóval nagyon elégedett vagyok. Mostanság nem igazán alszom jól, talán ez a siker titka” – tette hozzá mosolyogva Norris, majd kitért arra, mit vár a futamtól.

„A múltban volt itt néhány jó versenyem, és kizárólag arra fogok összpontosítani, amire van ráhatásom. Csak ennyit tehetek. Azért vagyok itt, hogy nyerjek. Már várom a futamot, tisztában vagyok vele, hogy van mögöttem pár gyors fickó. Hosszú út vezet az egyes kanyarig, és a Ferrarinak jó a versenytempója. Küzdelemre számítok, és úgy gondolom, nem lesz könnyű dolgom.”

Míg a McLaren Norris révén a Holland Nagydíj óta először győzte le Verstappent egy időmérőn, a garázs túlsó oldalán nagy volt a tanácstalanság: Piastri mostanában nem igazán találja a tempót, és ez volt a helyzet ezen a hétvégén is. Már az elejétől fogva hátrányban volt házon belül, és nem tudott előrébb lépni. A vb-éllovas több mint fél másodperccel kapott ki a rajtelsőséget szerző márkatárstól, a nyolcadik legjobb időt futotta, és csak annak köszönhetően léphet előre egy helyet a rajtrácson, hogy Carlos Sainz Jr. az Austinban kapott hátrasorolása nyomán kiesett előle.

„Kemény volt. Úgy éreztem, hogy néhány köröm egészen jól sikerült, amikor számított, ám a várt köridő nem jött. Bizonyos dolgokat meg kell értenünk, de kétségtelenül frusztráló időmérő volt. A különbség nagy lett, és ez volt a helyzet az egész hétvége során. Azt gondoltam, ha sikerül bizonyos dolgokat elsimítani, akkor könnyen javulhatok, azonban egyáltalán nem ez történt. A kvalifikáción ráadásul úgy éreztem, egészen jó munkát végeztem, és a kocsi is elég jónak érződött. Szóval kész rejtély a tempóhiány.”

„Azt kissé meglepőnek találtam, hogy szinte végig ugyanakkora volt a lemaradásom. Úgy érzem, futottam néhány remek kört a hétvége folyamán, de mindig négy-öt tizeddel lassabb voltam. Ez határozottan nem jó előjel. Néhány dolog, ami nehézséget okozott Austinban, most is jelen van. Nem igazán változtattam a vezetési stílusomon a szezon kezdete óta, és még az elmúlt versenyhétvégéken sem, amikor a dolgok nem mentek jól. Így nehéz rámutatni arra, miért hiányzik a tempó most, ám biztos vagyok benne, hogy meg fogom találni.”

„Egyszerűen nincs meg a köridő. Minden normálisnak érződik. Az autó sosem lesz csodás ezen a helyszínen a tengerszint feletti magasság miatt, de minden a megszokott volt, csak nem jöttek a köridők. Megpróbálok jó rajtot venni, aztán meglátjuk, mire megyek. Hosszú az út az egyes kanyarig, szóval lesznek lehetőségek, és igyekszem megragadni őket” – tette hozzá a bajnokságot a csapattársa előtt 14 ponttal vezető ausztrál.

Megszakadt Verstappen remek sorozata: a holland hosszú versenyhétvégék óta először maradt alul a McLarennel szemben, ráadásul csak az ötödik helyről várhatja a futamot. A címvédő már pénteken érezte, hogy bajban lehet, és a rosszul sikerült versenyszimuláció után kijelentette, így nem lehet megnyerni a versenyt. A Red Bull még a harmadik szabadedzéseken is a válaszokat kereste, Verstappen újabb hosszabb etapot teljesített a közepes keveréken, de ezúttal hiábavaló volt a sok változtatás, a csapatnak nem sikerült előrelépnie az időmérőre.

„Sok mindennel próbálkoztunk. Bizonyos területeken kissé rossz irányba indultunk el a kvalifikáció előtt, elég csak megnézni a fedélzeti kamerás felvételeket. Egyszerűen nehéz volt. Egész hétvégén nem találtuk a tapadást, amit mindenképpen meg kell értenünk, miért így volt, hiszen az időmérőn csak csúszkálsz, ha ilyenfajta gondjaid vannak, és ez nem fér bele ezen a pályán. A gumik hirtelen túlmelegszenek, és világos, hogy ez egyáltalán nem fekszik nekünk.”

„Sok mindent kezdhetsz az egyensúllyal, de az nem fog mindent megoldani. Például ott volt Austin: nagyon gyorsak voltunk, ám a versenyen sokkal jobban kellett menedzselnünk bizonyos kanyarokat, mint a McLarennek vagy a Ferrarinak. De ott jó volt az autó, szóval ezt el tudod fedni. Viszont itt, ha nincs rendben az egyensúly vagy nincs tapadásod, akkor vége. Minden létező beállítást kipróbáltunk, és semmi sem működött. Talán volt egy irány, amikor vezethetőbb volt a kocsi, azonban túl lassúak voltunk.”

Míg a „vörös bikák" tanácsadója, Helmut Marko úgy nyilatkozott, hogy Verstappen számára az ötödik helyről is elérhető lehet a dobogó, és hozhatnak pontokat Piastrin, a versenyző nem ilyen optimista az esélyeit illetően. „Meglehet a pódium, ha két autó kiesik előlem. Nincs értelme hiú ábrándokat kergetni. Ha nem történik semmi őrült dolog, akkor nem lesz dobogó. Ez a helyzet. A nagy problémát az jelenti, hogy Lando az élről indul. Nem vagyunk olyan messze Piastritól a pontok tekintetében, de tisztában vagyunk vele, hogy tökéletesnek kell lennünk egészen a végéig. Szóval ez most nem ideális.”

Az időmérő kellemes meglepetését a Ferrari szolgáltatta: noha a maranellóiak valamennyi szabadedzésen a legjobbak között voltak, nagy kérdést jelentett, sikerül-e továbbvinniük a lendületet a kvalifikációra, hiszen az SF-25-ös rendre jobban teljesít versenykörülmények között, mint egy körön. Charles Leclerc végül a második rajtkockát szerezte meg, míg Lewis Hamilton harmadikként zárt, így a Scuderia két pilótája először került oda egyszerre a top 3-ba az idényben.

„A kvalifikáció nagy kihívás volt, hiszen nagyon kicsi volt a tapadás, és sokat csúszkált az autó – kezdte az érékelést a monacói. – Nagyon nehéz volt mindent összerakni, de egészen elégedett vagyok az elvégzett munkámmal. Egy részem kissé csalódott, mert amikor láttam az első Q3-as körök után, hogy első vagyok, úgy voltam vele, oké, talán elkezdhetem elhinni, hogy pole-ban lehetek. A végén viszont Lando nagyszerű munkát végzett, és nagyszerű kört rakott össze. Elég sokat javult az első próbálkozásához képest, viszont így is örülök annak, ahogy alakult.”

„A rajt középpontban lesz, elég hosszú út vezet az 1-es kanyarig, és a lehető legjobban kell elrugaszkodnom. Bárcsak a harmadik rajtkocka lenne az enyém, mert akkor lenne legalább egy kis szélárnyékom. Nekem valószínűleg egyáltalán nem lesz, ráadásul a piszkos oldalról startolok. De csakis arra fogok összpontosítani, amit kontrollálni tudok, és igyekszem a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, ami remélhetőleg elegendő lesz ahhoz, hogy az élre álljak az egyes kanyarnál.”

Hamilton továbbra is az első dobogóját üldözi a Ferrari színeiben, és most minden esélye megvan rá, hogy beteljesítse a célját, sőt talán lehetősége lesz megszerezni az első győzelmét is. A hétszeres világbajnok tudja, hogy nincs mit veszítenie, így mindent meg fog tenni. „Nincs veszítenivalóm, míg neki (Norrisnak – a szerk.) van mit veszítenie. Elég agresszívek leszünk, és remélhetőleg elég közel is ahhoz, hogy jót csatázhassunk. Rengeteg idő telt el azóta, hogy legutóbb itt voltam. Nagyon hálás vagyok a csapatnak a folyamatos kemény munkáért és erőfeszítésért az egész évben. Természetesen jó lett volna már korábban is megtapasztalni ezt, de folyamatosan fejlődünk, végig pozitívak maradtunk, és most nagyszerű itt lenni ezekkel a srácokkal.”

„Egész hétvégén remek volt a tempónk, és sikerült előrelépnünk az autóval. Persze mivel nem vettem részt az első gyakorláson, nem tudom azt mondani, hogy ez ne hátráltatta volna a hétvégét, hiszen minél több kört teljesítesz, annál többet tanulsz. Úgy gondolom, a lehető legjobban sikerült munkára bírnom a kocsit. Határozottan nem könnyű itt összerakni egy kört, de örülök, hogy itt vagyok.”

MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:15.586 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:15.848 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:15.938 4. George Russell brit Mercedes 1:16.034 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:16.070 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:16.118 7. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:16.172 8. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:16.174 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:16.252 10. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:16.460 11. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:16.816 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:16.837 13. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:17.016 14. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:17.103 15. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:18.072 16. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:17.412 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:17.490 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:17.546 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:17.606 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:17.670

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hadjar 1:16.733 1. Norris 1:16.252 2. Hamilton 1:16.736 2. Hamilton 1:16.458 3. Russell 1:16.895 3. Russell 1:16.537 4. Norris 1:16.899 4. Verstappen 1:16.605 5. Ocon 1:16.948 5. Sainz 1:16.607 6. Lawson 1:16.961 6. Leclerc 1:16.658 7. Leclerc 1:17.024 7. Piastri 1:16.737 8. Bearman 1:17.040 8. Antonelli 1:16.773 9. Verstappen 1:17.076 9. Bearman 1:16.787 10. Piastri 1:17.158 10. Hadjar 1:16.804 11. Sainz 1:17.171 11. Cunoda 1:16.816 12. Alonso 1:17.232 12. Ocon 1:16.837 13. Cunoda 1:17.234 13. Hülkenberg 1:17.016 14. Hülkenberg 1:17.251 14. Alonso 1:17.103 15. Antonelli 1:17.291 15. Lawson 1:18.072 16. Bortoleto 1:17.412 17. Albon 1:17.490 18. Gasly 1:17.546 19. Stroll 1:17.606 20. Colapinto 1:17.670