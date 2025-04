A Ferrari jelentős fejlesztési csomaggal készül Imolára

A 2025-ös idényt csalódást keltő eredményekkel nyitó Ferrari az első fejlesztési csomagját a Bahreini Nagydíjon vetette be, de annak teljes potenciálját az azt követő szaúdi versenyhétvégén tudta kiaknázni. Noha az újítások egyértelmű előrelépést hoztak, és Charles Leclerc által a csapat megszerezte idei első dobogóját, azt maga a monacói versenyző is elismerte, hogy még nem tartanak ott, ahol lenni szeretnének, és összességében továbbra sem elég gyors az autó, ráadásul Lewis Hamilton sem igazán találja egyelőre az összhangot az SF25-össel.

A Scuderia azonban nem adja fel, és már most kijelölte, mely helyszínen mutatkozik be a következő jelentős fejlesztési csomagja egy része. A Frédéric Vasseur által vezetett alakulat a május 18. és 20. között megrendezendő Emilia-romagnai GP-n, vagyis a hazai pályáján kapja meg az első frissítéseket, míg a további újítások bevetésére a két héttel későbbi Spanyol Grand Prix-n kerül sor – a két esemény között Monacóba is ellátogat a mezőny.

Noha a maranellói csapat arra számít, hogy már Imolában is jobb helyzetbe kerülhet, és a fejlesztéseknek köszönhetően javul az autó általános tapadása, ami Hamilton boldogulását is elősegítheti, az igazi fordulópontot Barcelonától várja. A Ferrari ugyanis reméli, hogy a fejlesztési csomag mellett a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) szigorítása is hozzájárulhat az előrelépéshez. Az első szárnyakra vonatkozó új terheléses tesztek Spanyolországtól lépnek életbe, és az olasz istálló úgy készül, a módosítások őt kevésbé fogják érinteni, mint egyes riválisait, így például a konstruktőri tabellát nagy előnnyel vezető McLarent vagy éppen a harmadik Mercedest.

Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a hátsó szárnyakat illetően bevezetett új technikai direktívák korábban nem voltak jelentős hatással az erősorrendre, így kérdéses, a spanyolországi változtatások valóban okoznak-e kavarodást a mezőnyben, és hogy az öt nagydíj után 110 pontos lemaradásban lévő Scuderia milyen mértékben tud közeledni az ellenfelekhez.