Leclerc imádkozott, majd örült a dobogónak, Hamilton viszont értetlenkedett a büntetése miatt Mexikóban

A Ferrari izgatottan várta a mexikóvárosi futam rajtját azt követően, hogy Charles Leclerc és Lewis Hamilton a második, illetve a harmadik rajtkockát szerezte meg. A monacói pilóta abban bízott, hogy talán esélye lehet csapata első idei győzelmét megszerezni, míg az első ferraris dobogóját üldöző brit már szombaton hadüzenetet küldött, jelezve: agresszív lesz, hisz nincs vesztenivalója.

A rajt elég kaotikusra is sikerült, ám összességében pont a Scuderia vesztett rajta, mivel két versenyzője is részese volt az első kanyaros tülekedésnek, és össze is értek egymással. A pálya szóban forgó pontjához négyen, a Ferrarik, Max Verstappen és George Russell együtt értek oda, és ketten, Leclerc, illetve a Red Bull hollandja is levágta a pályát.

Azonban míg a címvédő visszaengedte maga elé a rajtnál kilövő Lando Norrist és Hamiltont, a monacói annak ellenére maradt a csapattársa előtt, hogy a brit egyértelműen előtte volt a kanyarba menet. Leclerc ezzel a manőverrel megalapozta a második helyet, míg Hamilton versenye kedvezőtlen fordulatot vett. A hétszeres bajnok a Verstappen elleni küzdelem során elkövetett kanyarlevágása miatt 10 másodperces időbüntetést kapott, ráadásul kissé az autója is megsérült, és nyolcadikként látta meg a kockás zászlót.

„Egyáltalán nem élveztem. Általában véve szeretek csatázni, de ebben az esetben, Lewis és Max közé szorulva olyan helyzetbe kerültem, amelyben versenyzőként nem igazán tudsz mit tenni. Csak imádkozni tudtam, hogy mindketten hagynak elég helyet nekem ahhoz, hogy bevehessem a kanyart. Kissé összeértem Lewisszal, és nagyon rossz volt a tapadás a külső íven, szóval le kellett vágnom a kanyart. Szerencsére egyikünkre nézve sem lettek következményei” – magyarázta Leclerc, majd kitért arra is, milyen érzésekkel tölti el, hogy sorozatban a második dobogóját szerezte a Ferrarival.

„Nagyon elégedett vagyok a hétvégével. Az Amerikai Nagydíj rendkívül pozitívan alakult, és nem tudtuk, hogy mire számítsunk itt. Nagyszerű meglepetés, hogy sikerült újra dobogóra állni, és nagyon örülök, hogy felállhatok megint erre a csodálatos pódiumra. Tudtuk, hogy Austinban tökéletes munkát végeztünk, de azzal is tisztában voltunk, hogy papíron nem volt meg a tempónk a McLaren és a Red Bull ellen. Így már az is meglepő volt, hogy ott sikerült dobogón végezni, de most ezt sikerült megismételnünk, sőt meg is fejeltük, mivel egy fokkal feljebb léptünk. Nagyon erős hétvégénk volt.”

Leclerc-t a végén Verstappen ostromolta, de a virtuális biztonsági autó megmentette őt. „Nagyon örültem, amikor láttam, hogy vsc-fázis van az utolsó két körben. Úgy gondolom, anélkül szerintem több esély volt arra, hogy Max megelőz engem, mint arra, hogy előtte maradok. Különösen azokon a közepes gumikon, amiken nem volt meg az az érzés, mint ami megvolt a futam elején. Határozottan kacérkodtam a két kiállás gondolatával, de végül maradtunk annál, amin voltunk, vagyis a közepesen, és megpróbáltuk működésre bírni. Ez sikerült. Szoros volt, és a végén nekünk kedvezett a korlátozás is, de büszke vagyok rá, hogy kitartottunk.”