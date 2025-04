Kék, fehér, piros – így alakult át a Ferrari a Miami Nagydíjra – képek

A Ferrari már az előző idényben is egyedi dizájnnal készült a floridai fordulóra, az autón és a csapatruházaton is megjelent a kék szín, melynek hátterében az új névadó szponzora, a HP állt, amellyel éppen a Grand Prix-t megelőzően kötött megállapodást. Az informatikai vállalat fehér alapon kék színű logója aztán az idei gépen, az SF25-ösön elég hangsúlyos szerepet kapott, és az olasz csapat úgy határozott, hogy az egyéves évforduló alkalmából ismét különleges színezést fog használni a Miami Nagydíjon.

A maranellói istálló hétfőn már megmutatta, hogy két versenyzője, Lewis Hamilton és Charles Leclerc a Puma jóvoltából egyedi, fehér csapatruhába öltözik a hétvégén, míg szerdán a megújult versenyruháról és az autófestéséről is lerántotta a leplet a helyszínen. Noha a versenyzők által viselt fehér-kék overallok azt sugallták, hogy az SF25-ös színezése is jelentősen megváltozhat, a Scuderia csak részben öltötte magára a HP színeit. A csapat az első és a hátsó szárnyat, valamint a motorborítást festette át fehér-kékre, miközben a többi rész a megszokott pirosban pompázik.

Miami már a múltban is népszerű helyszín volt az egyedi autófestések terén, és most sem a Ferrari az egyetlen alakulat, amely a szokásostól eltérő dizájnnal fog versenyezni az idei első amerikai állomáson. A Sauber már leleplezte a modern és dinamikus látványvilágot tükröző festését, és a Racing Bulls is változtat a színezésen.

A 2025-ös idényben a Red Bull már használt különleges dizájnt, a „vörös bikák” Szuzukában öltöztek fehérbe, ezzel is búcsúzva a Hondától az utolsó közös Japán Nagydíjukon. Az új dizájn akkor szerencsét hozott: Max Verstappen meglepetésre pole pozíciót szerzett, majd a rajtelsőségét győzelemre váltotta.

A Ferrari az előző versenyhétvégén, Szaúd-Arábiában ért fel idén először a dobogóra, és célja az, hogy megismételje a szereplését Miamiban is. Az előző évet a második helyen záró gárda öt nagydíj után a negyedik helyet foglalja el a konstruktőri tabellán, s a lemaradása már most 110 pont az éllovas McLaren mögött.

ÚJ SZPONZOR A FERRARINÁL A csapat a miami versenyhétvégét megelőző szerdán hozta nyilvánosságra, hogy többéves megállapodást kötött a G. H. Mumm pezsgőgyártóval.

Az istálló a Miamit követő állomásra, Imolába visz fejlesztési csomagot, de úgy gondolja, hogy a Spanyol GP lesz a vízválasztó az idei esélyeit illetően, mivel akkor lépnek hatályba az első szárnyakra vonatkozó szigorítások.