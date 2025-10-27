Nemzeti Sportrádió

F1: Norris csak morzsákat hagyott az ellenfeleinek – sajtóvisszhang

Vágólapra másolva!
2025.10.27. 16:18
null
Lando Norris (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Formula 1 sajtóvisszhang Mexikói Nagydíj
A nemzetközi sajtó arról ír a Formula–1-es Mexikói Nagydíj másnapján, hogy az összetett pontversenynek új éllovasa van Lando Norris személyében, aki mclarenes csapattársát, Oscar Piastrit váltotta az első helyen annak köszönhetően, hogy nyerni tudott Mexikóvárosban.

Mexikó

El Universal:

„A jubileumi tizedik Mexikói Nagydíj nem is zárulhatott máshogy, csak egy történelmi eredménnyel, amely eldöntheti a világbajnoki cím sorsát a pilótáknál. Az Autódromo Hermanos Rodríguez papajaszínűre változott és remegett az izgalomtól Lando Norris győzelme után – a brit versenyző ebben a szezonban hatodszor győzött, a mexikói aszfalton ez volt az első diadala.”

Nagy-Britannia

Guardian:

„Lando Norris tökéletesen időzített. A Mexikói Nagydíjon aratott győzelme, a pole pozíciótól a kockás zászlóig tartó tökéletes vezetése pontosan a megfelelő időben katapultálta őt az összetett első helyére.”

Independent:

„Lando Norris kimaradt a káoszból az elején, a pole pozícióból megnyerte a Mexikói Nagydíjat, és egy ponttal átvette a vezetést mclarenes csapattársától, Oscar Piastritól.”

Mirror:

„Formula–1-es pályafutása egyik legegyértelműbb sikere volt: az első rajtkockából indult, végig uralta a versenyt, és a második helyen célba érkező Charles Leclerc előtt több mint 30 másodperccel nyert.”

Daily Mail:

„Lando Norris eddig gyengén rajtolt, nem tudta megtartani a pole pozíciót, és sokszor elpuskázta a megharcolt lehetőségeit. Ezúttal azonban más történt. Győztesként annyira uralta a Mexikói Nagydíjat, hogy a futam alatt alig tűnt fel a tévé képernyőjén. Most az összetett pontverseny élén áll és négy futamra van élete álmától.”

Ausztrália

The Age:

„Norris csak nevetett a neki szóló füttyszón. Ő volt a leggyorsabb az Autodrómo Hermanos Rodríguez pályán. A harcos (Oscar) Piastri nem volt elégedett az ötödik hellyel, de pozitív maradt.”

Kapcsolódó tartalom

„Gondolhatnak, amit akarnak” – a bajnokság élére álló Norrist nem hatotta meg a pfujolás, magára figyel

Verstappen szerint a mostani hétvége megmutatta, hogy még nem mindenhol jó a Red Bull. Piastri elárulta, változtatnia kellett a vezetési stílusán.

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére

A fölényes győzelmet arató brit mögött Leclerc és Verstappen ért célba, Bearman negyedik lett a Haasszal, míg Piastri ötödikként zárt.

Hollandia

AD:

„Max Verstappen bosszankodott a virtuális biztonsági autó miatt, de a remek harmadik helyen végzett. A vb-pontversenyt immár a győztes Lando Norris vezeti. Verstappen ugyan veszített tíz pontot Norrisszal szemben, de a McLaren duójára továbbra is nagy nyomás nehezedik.”

De Telegraaf:

„Meggyőző teljesítménnyel Lando Norris nyerte meg a Mexikói Nagydíjat. Max Verstappen is nagyszerűen versenyzett, de a hajrában a virtuális safety car megakadályozta abban, hogy még egyszer megküzdjön a második helyért.”

Ausztria

Kleine Zeitung:

„A mexikóvárosi Autodrómo Hermanos Rodríguez legnagyobb győztese Lando Norris.”

Kronen-Zeitung:

„Lando Norris külön ligában: szenzációs teljesítménnyel nyerte meg a vasárnapi, mexikói futamot, ezzel letaszította az élről csapattársát, Oscar Piastrit, aki ötödik lett.”

Salzburger Nachrichten:

„Norris a győzelmével átvette a vezetést az összetettben, Verstappen tovább zárkózott. A McLaren pilótája vasárnap, Mexikóvárosban egy másik osztályban versenyzett.”

Svájc

Blick:

„A Mexikói Nagydíj nem a gyenge idegzetűeknek szólt.”

Olaszország

Gazzetta dello Sport:

„Lando Norris világklasszis formában: a brit pilóta uralta a Mexikói Nagydíjat és négy futammal a zárás előtt az élre állt összetettben. A McLaren versenyzője hibátlanul vezetett, az elejétől hatalmas tempót diktált – ez jelzés a riválisainak.”

Tuttosport:

„Előzés a McLarennél: Lando Norris nyerte meg a Mexikói GP-t, a 2025-ös világbajnokság huszadik futamát.”

Corriere della Sera:

„Norris az öklét rázta a régi baseballstadionban. A vb-nek új éllovasa van: Lando Norris a 71 körön át tartó tökéletes száguldás után megelőzte Oscar Piastrit.”

Spanyolország

Mundo Deportivo:

„Fordulat az F1-ben: miután Oscar Piastri hónapokig vezette a mezőnyt, az ausztrál pilóta most kénytelen volt átadni a helyét mclarenes csapattársának, a brit Lando Norrisnak.”

Marca:

„Norris az új éllovas, Verstappent lefékezték.”

As:

„Norrist a világbajnokság élére repítette a dicsőséges mexikói délután. És már csak négy nagydíj van hátra.”

El Mundo:

„Lando Norris kolosszális győzelmével visszajött és átvette a vezetést összetettben. Ez a siker mindenkit emlékeztet arra, hogy a McLaren még mindig milyen gyors.”

Franciaország

Le Parisien:

„A pole pozícióból rajtolt. Hetvenegy kör után az első helyen zárta a szezon huszadik futamát. Lando Norris sikerét egy pillanatig sem veszélyeztették a riválisai, akik már az első kanyarban ádáz csatát vívtak egymással. Ő gyorsan elhajtott onnan, és megszerezte idei hatodik győzelmét.”

L'Équipe:

„Lando Norris egyértelmű győzelmével átvette a vezetést a pilóták pontversenyében, egy ponttal megelőzve Oscar Piastrit. A brit versenyző vasárnap csak morzsákat hagyott az ellenfeleinek.”

 

F1 Formula 1 sajtóvisszhang Mexikói Nagydíj
Legfrissebb hírek

„Gondolhatnak, amit akarnak” – a bajnokság élére álló Norrist nem hatotta meg a pfujolás, magára figyel

F1
4 órája

Életveszélyes jelenetek a Mexikói Nagydíjon: „Meg is ölhettem volna őket”

F1
5 órája

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére

F1
18 órája

Norris célja a győzelem; Hamiltonnak nincs vesztenivalója; Verstappen nem hisz a dobogóban Mexikóban

F1
Tegnap, 11:01

Norris a pole-ban a két Ferrari előtt; Piastrié a hetedik rajtkocka Mexikóban

F1
2025.10.25. 22:44

Norris vette át a vezetést Hamilton és Russell előtt a mexikói utolsó edzésen

F1
2025.10.25. 19:11

A McLaren csakis arra összpontosít, hogy megtörje Verstappen lendületét

F1
2025.10.25. 17:48

„Így nem lehet versenyt nyerni" – a mexikói pénteken leggyorsabb Verstappen kicsit sem elégedett

F1
2025.10.25. 14:56
Ezek is érdekelhetik