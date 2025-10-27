F1: Norris csak morzsákat hagyott az ellenfeleinek – sajtóvisszhang

Mexikó
El Universal:
„A jubileumi tizedik Mexikói Nagydíj nem is zárulhatott máshogy, csak egy történelmi eredménnyel, amely eldöntheti a világbajnoki cím sorsát a pilótáknál. Az Autódromo Hermanos Rodríguez papajaszínűre változott és remegett az izgalomtól Lando Norris győzelme után – a brit versenyző ebben a szezonban hatodszor győzött, a mexikói aszfalton ez volt az első diadala.”
Nagy-Britannia
Guardian:
„Lando Norris tökéletesen időzített. A Mexikói Nagydíjon aratott győzelme, a pole pozíciótól a kockás zászlóig tartó tökéletes vezetése pontosan a megfelelő időben katapultálta őt az összetett első helyére.”
Independent:
„Lando Norris kimaradt a káoszból az elején, a pole pozícióból megnyerte a Mexikói Nagydíjat, és egy ponttal átvette a vezetést mclarenes csapattársától, Oscar Piastritól.”
Mirror:
„Formula–1-es pályafutása egyik legegyértelműbb sikere volt: az első rajtkockából indult, végig uralta a versenyt, és a második helyen célba érkező Charles Leclerc előtt több mint 30 másodperccel nyert.”
Daily Mail:
„Lando Norris eddig gyengén rajtolt, nem tudta megtartani a pole pozíciót, és sokszor elpuskázta a megharcolt lehetőségeit. Ezúttal azonban más történt. Győztesként annyira uralta a Mexikói Nagydíjat, hogy a futam alatt alig tűnt fel a tévé képernyőjén. Most az összetett pontverseny élén áll és négy futamra van élete álmától.”
Ausztrália
The Age:
„Norris csak nevetett a neki szóló füttyszón. Ő volt a leggyorsabb az Autodrómo Hermanos Rodríguez pályán. A harcos (Oscar) Piastri nem volt elégedett az ötödik hellyel, de pozitív maradt.”
Hollandia
AD:
„Max Verstappen bosszankodott a virtuális biztonsági autó miatt, de a remek harmadik helyen végzett. A vb-pontversenyt immár a győztes Lando Norris vezeti. Verstappen ugyan veszített tíz pontot Norrisszal szemben, de a McLaren duójára továbbra is nagy nyomás nehezedik.”
De Telegraaf:
„Meggyőző teljesítménnyel Lando Norris nyerte meg a Mexikói Nagydíjat. Max Verstappen is nagyszerűen versenyzett, de a hajrában a virtuális safety car megakadályozta abban, hogy még egyszer megküzdjön a második helyért.”
Ausztria
Kleine Zeitung:
„A mexikóvárosi Autodrómo Hermanos Rodríguez legnagyobb győztese Lando Norris.”
Kronen-Zeitung:
„Lando Norris külön ligában: szenzációs teljesítménnyel nyerte meg a vasárnapi, mexikói futamot, ezzel letaszította az élről csapattársát, Oscar Piastrit, aki ötödik lett.”
Salzburger Nachrichten:
„Norris a győzelmével átvette a vezetést az összetettben, Verstappen tovább zárkózott. A McLaren pilótája vasárnap, Mexikóvárosban egy másik osztályban versenyzett.”
Svájc
Blick:
„A Mexikói Nagydíj nem a gyenge idegzetűeknek szólt.”
Olaszország
Gazzetta dello Sport:
„Lando Norris világklasszis formában: a brit pilóta uralta a Mexikói Nagydíjat és négy futammal a zárás előtt az élre állt összetettben. A McLaren versenyzője hibátlanul vezetett, az elejétől hatalmas tempót diktált – ez jelzés a riválisainak.”
Tuttosport:
„Előzés a McLarennél: Lando Norris nyerte meg a Mexikói GP-t, a 2025-ös világbajnokság huszadik futamát.”
Corriere della Sera:
„Norris az öklét rázta a régi baseballstadionban. A vb-nek új éllovasa van: Lando Norris a 71 körön át tartó tökéletes száguldás után megelőzte Oscar Piastrit.”
Spanyolország
Mundo Deportivo:
„Fordulat az F1-ben: miután Oscar Piastri hónapokig vezette a mezőnyt, az ausztrál pilóta most kénytelen volt átadni a helyét mclarenes csapattársának, a brit Lando Norrisnak.”
Marca:
„Norris az új éllovas, Verstappent lefékezték.”
As:
„Norrist a világbajnokság élére repítette a dicsőséges mexikói délután. És már csak négy nagydíj van hátra.”
El Mundo:
„Lando Norris kolosszális győzelmével visszajött és átvette a vezetést összetettben. Ez a siker mindenkit emlékeztet arra, hogy a McLaren még mindig milyen gyors.”
Franciaország
Le Parisien:
„A pole pozícióból rajtolt. Hetvenegy kör után az első helyen zárta a szezon huszadik futamát. Lando Norris sikerét egy pillanatig sem veszélyeztették a riválisai, akik már az első kanyarban ádáz csatát vívtak egymással. Ő gyorsan elhajtott onnan, és megszerezte idei hatodik győzelmét.”
L'Équipe:
„Lando Norris egyértelmű győzelmével átvette a vezetést a pilóták pontversenyében, egy ponttal megelőzve Oscar Piastrit. A brit versenyző vasárnap csak morzsákat hagyott az ellenfeleinek.”