Életveszélyes jelenetek a Mexikói Nagydíjon: „Meg is ölhettem volna őket”

2025.10.27. 11:43
Liam Lawson elfogadhatatlannak tarja, hogy ilyen előfordulhatott... (Fotó: Getty Images)
Liam Lawson és két pályabíró is hatalmas szerencsével úszott meg egy rendkívül veszélyes incidenst a Mexikói Nagydíjon. A Racing Bulls újonca épp a boxból tért vissza a pályára, amikor két pályabíró – eddig tisztázatlan okból – átfutott előtte a versenyvonalon.

Az életveszélyes pillanatokról a televíziós közvetítésben nem esett szó, de a később napvilágra került felvételek tanúsága szerint Liam Lawsonnak villámgyorsan kellett reagálnia, hogy elkerülje a tragédiát. A rádióban döbbenten számolt be a történtekről:

Ó, Istenem, láttad ezt? Majdnem elütöttem őket! Simán meg is ölhettem volna őket!

A balesetet követően Lawson a sajtónak is elmondta, mennyire megrázta az eset:

„Kijöttem a boxból, új kemény gumikon, és az első kanyarban egyszer csak két ember futott keresztül a pályán. Majdnem eltaláltam az egyiket. Egyszerűen hihetetlen és teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyesmi megtörténhet.”

A 23 éves új-zélandi pilóta hozzátette, hogy a Racing Bulls hivatalos magyarázatot vár az FIA-tól, hogyan történhetett meg, hogy aktív versenyhelyzetben engedték a pályabírókat a pályára.

A Nemzetközi Automobil-szövetség rövid időn belül reagált a botrányra. Közleményükben elismerték, hogy „kommunikációs hiba” történt:

„A 3. körben a pályabírók készen álltak arra, hogy eltávolítsanak egy törmeléket az első kanyarban, miután minden autó elhaladt. Amikor Lawson a boxba hajtott, a belépésük engedélyezése visszavonásra került, és dupla sárga zászlót lengettek. Jelenleg vizsgáljuk, mi történt ezután.”

Az FIA hangsúlyozta, hogy továbbra is nagyra értékeli a mexikói versenybírók munkáját, akik önkéntesként, elhivatottan járulnak hozzá a futamok biztonságos lebonyolításához.

