Életveszélyes jelenetek a Mexikói Nagydíjon: „Meg is ölhettem volna őket”

Az életveszélyes pillanatokról a televíziós közvetítésben nem esett szó, de a később napvilágra került felvételek tanúsága szerint Liam Lawsonnak villámgyorsan kellett reagálnia, hogy elkerülje a tragédiát. A rádióban döbbenten számolt be a történtekről:

Ó, Istenem, láttad ezt? Majdnem elütöttem őket! Simán meg is ölhettem volna őket!

A balesetet követően Lawson a sajtónak is elmondta, mennyire megrázta az eset:

„Kijöttem a boxból, új kemény gumikon, és az első kanyarban egyszer csak két ember futott keresztül a pályán. Majdnem eltaláltam az egyiket. Egyszerűen hihetetlen és teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyesmi megtörténhet.”

WHAT THE FUCK IS THIS????????????pic.twitter.com/lSNHgDkuuA — Holiness (@F1BigData) October 26, 2025

A 23 éves új-zélandi pilóta hozzátette, hogy a Racing Bulls hivatalos magyarázatot vár az FIA-tól, hogyan történhetett meg, hogy aktív versenyhelyzetben engedték a pályabírókat a pályára.

A Nemzetközi Automobil-szövetség rövid időn belül reagált a botrányra. Közleményükben elismerték, hogy „kommunikációs hiba” történt:

„A 3. körben a pályabírók készen álltak arra, hogy eltávolítsanak egy törmeléket az első kanyarban, miután minden autó elhaladt. Amikor Lawson a boxba hajtott, a belépésük engedélyezése visszavonásra került, és dupla sárga zászlót lengettek. Jelenleg vizsgáljuk, mi történt ezután.”

Az FIA hangsúlyozta, hogy továbbra is nagyra értékeli a mexikói versenybírók munkáját, akik önkéntesként, elhivatottan járulnak hozzá a futamok biztonságos lebonyolításához.