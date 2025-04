„Megnehezítem a saját életemet" – Norris elvesztette a vezetést a bajnokságban

Lando Norris az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon aratott győzelmével állt a világbajnoki tabella élére, és egészen mostanáig vezette az összetettet. A szaúdi hétvégéről már nem vb-éllovasként távozik, s a rajt előtti 3 pontos előnye 10 pont hátrányba fordult át az idei harmadik sikerét elkönyvelő csapattársával, Oscar Piastrival szemben. A brit nehéz időszakon van túl, az áprilisi tripla hétvége nem a reményei szerint alakult, Szuzukában és most Dzsiddában is rontott az időmérőn, utóbbin ráadásul össze is törte a McLarent. A versenyző így a tizedik rajtkockából volt kénytelen javítani, és noha végül egészen a negyedik helyig zárkózott fel, kissé sajnálta, hogy lemaradt a dobogóról.

„Kemény volt. A pálya nagy kihívás, meleg van, és teljes gázzal nyomjuk, egyáltalán nem óvjuk a gumikat, végig padlógázon megyünk, a rajttól egészen a célig. Szenvedtem. Nem fizikailag, hanem azért, mert nem volt elég előnyöm ahhoz, hogy vissza tudjak annyira kapaszkodni, mint amennyire szerettem volna. Jó lett volna elkapni Charles-t (Leclerc) és dobogóra állni, meginni az összes pezsgőt, imádtam volna. Vagy egy kis almalevet, az még jobb lett volna. Most ez minden vágyam! Ugyanakkor az a meglátásom, hogy ez volt a legjobb, amit elérhettünk. Nyilvánvaló, hogy nem vagyunk mindenki előtt. Mint ahogyan Oscar (Piastri) esetében is láthattuk, nem volt könnyű versenyünk. Max (Verstappen) valószínűleg nyert volna, ha nem kap büntetést. Még mindig megvannak a problémáink."

„Egyik versenyünk sem sétagalopp, ami azt jelenti, hogy ha a szombatihoz hasonló hibát követek el, vagy ha nem hozok ki annyit az autóból, amennyit kellene, akkor megnehezítem a saját életemet, mint ahogyan most is tettem. De elégedett vagyok a felzárkózásommal, ennél többet nem tudtam volna elérni, és már várom a szünetet" – utalt arra, hogy most egy szabad hétvége következik, mielőtt a mezőny Miami felé venné az irányt.

Norris azt is elmondta, mely területen kell előrelépnie. „Az időmérőn. A szombatjaim nem elég jók, mint ahogyan az egykörös tempóm sem. Mint ahogyan korábban is mondtam, kissé küszködök a kocsival. Igaz, most nem a gép jelentette a problémát, hanem én, mivel túl sok kockázatot vállaltam, kicsit vissza kell vennem. Kétségtelen, hogy megvan bennem a tempó, és minden más. Egyszerűen néha kicsit túl sokat kérek, túl sokra vágyok, és arra a tökéletes körre törekszem. Csak kicsit le kell nyugodnom."