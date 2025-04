A Red Bull Piastrit tartja Verstappen fő ellenfelének

„Koncentráljunk a pozitívumokra: a különösen nehéz bahreini után nagy megkönnyebbülést jelentett, hogy ilyen jól alakult minden Dzsiddában. Ez a versenyképesség minket is meglepetésként ért. Nem számítottunk rá, hogy a McLaren elleni küzdelemben mi kerülhetünk fölénybe. Még pénteken is másképp festett. A Bahreinhez viszonyított jelentős előrelépésnek több oka is volt. Jó irányba indultunk el a beállítások terén, ami ismét megmutatta, hogy bár nehéz beállítani az autót, de ha sikerül eltalálni a megfelelő működési tartományt vele, akkor abszolút versenyképes. Ha nem sikerül, mint ahogyan ez Bahreinben is történt, akkor a hatodik hely környékén leszünk."

„A javulásban emellett a pálya adottságai is szerepet játszottak. Bahreinben főleg közepes sebességű kanyarok vannak, és érdes a felület, Szaúd-Arábia viszont teljesen más. Nagyon gyors, egymásba fűződő kanyarok vannak, és olyan az aszfalt, ami alig koptatja a gumikat. Észrevehető volt, hogy a versenyzők alig panaszkodtak az abroncsokra, és szinte végig padlógázon mehettek – emelte ki az osztrák, majd hozzátette, az is segítette őket, hogy másképp álltak hozzá a szabadedzésekhez. – A Bahreini Grand Prix után azt mondtuk, a Red Bullnak át kell gondolnia, hogyan közelíti meg a gyakorlásokat. Dzsiddában ezt már alkalmaztuk is, és például azáltal, hogy az időmérős szimulációnk valósághűbb lett, jobban látjuk, hol tartunk."

Hiába az előrelépés, a soron következő Miami Nagydíj fájdalmas lehet. „Hogy mit jelentenek az első öt versenyhétvége tapasztalatai Miami előtt? Ismét teljesen más pálya vár ránk, és mindenekelőtt magas hőmérsékleti viszonyokra kell számítanunk. Papíron ez nem kedvez nekünk. A dzsiddai harmadik tréningen nyolc tizedmásodperccel maradtunk el a McLarentől, amikor lényegesen melegebb idő volt, mint a későbbi időmérőn. Mint ahogyan a többi ellenfelünk, mi is arra számítottunk, hogy McLaren mindenkit állva hagy, de nem így történt. Miamiban viszont azt várjuk, hogy a körülmények kedvezni fognak a McLarennek. Jelenleg az a feladatunk, hogy szélesebb működési tartományban működjön a gépünk, és hogy az európai versenyek előtt javítsunk bizonyos gyengeségeinken, illetve a kocsi alapsebességén."

Marko szerint bevált az év eleji pilótacsere (Fotó: AFP)

Marko részletesebben kitért Cunoda Juki teljesítményére is, a japán két nagydíj után váltotta Liam Lawsont. S már a második hétvégéjén bejutott az időmérő harmadik szakaszába, majd másnap pontot szerzett, a kvalifikációs produkcióját aztán Szaúd-Arábiában is megismételte, pontot azonban ezúttal nem tudott szerezni, mert már az első körben balesetbe keveredett, és kiesett. „A sebessége megfelelő, mint ahogyan a hozzáállása is. Amikor az időmérőn komolyra fordulnak a dolgok, akkor időt veszít Maxszel szemben, azonban normális esetben két-három tized a hátránya. Cunoda a maga útját járja. A (Pierre) Gaslyval történt ütközése olyasmi, ami megesik. A számításaink szerint a hatodik pozícióban zárt volna, ami óriási előrelépés, mivel előtte a második számú kocsink ritkán került az első tízesbe."

Az osztrák a testvércsapat, a Racing Bulls helyzetéről is beszélt. Szerinte Lawsonnak jót tett a lefokozás, míg Isack Hadjar az idei év eddigi felfedezettje. „Liam visszatérése jól alakul, remekül teljesít. Dzsiddában valamivel gyorsabb volt Hadjarnál, míg a versenyen nagyjából egy szinten álltak. Az új-zélandi újra magára talált. Hadjar eközben a véleményem szerint a szezon eddigi felfedezettje. A fiatal párizsi a legtöbb pályát nem ismerte, de mindig gyors volt már a kezdetektől fogva, és az ausztráliai baklövéstől eltekintve nem igazán hibázott. Isack a futamokon meg tudja csinálni azt, amivel a legtöbb újoncnak gondja van: folyamatosan jó köridőket fut, miközben jól kezeli a gumikat is, és teszi mindezt viszonylag higgadtan."