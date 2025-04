Pérez a visszatérés kapujában – ő a jövőre bemutatkozó Cadillac első számú jelöltje

Hosszú ideje megy a találgatás már arról, kik lesznek a királykategóriában jövőre debütáló Cadillac versenyzői. Az előző idény végén ülés nélkül maradt Sergio Pérez neve már a kezdetektől fogva szerepel a listán, s a legfrissebb hírek szerint ő lesz az első számú befutó. A Times forrásai alapján a mexikói versenyző előrehaladott tárgyalásokat folytat az amerikai csapattal, amelyiknek a most hétvégi Miami Nagydíj szombati napján lesz az első hivatalos megjelenése.

A Cadillac által a Queen Miami Beachen tartandó „vörös szőnyeges esemény” célja az lesz, hogy a csapat megmutassa, versenyautói milyen színeket fognak viselni 2026-ban, amihez a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) által tervezett, a jövő évi szabályok ismertetésére szolgáló egyik bemutatógépet fogja használni.

A legújabb jelentések szerint a floridai helyszínen ott lesz Pérez is, ami még tovább erősíti a híreszteléseket, nem mellesleg árulkodó lehet az is, hogy a Mexikóvárosi Nagydíj minden valószínűség szerint meghosszabbítja a szerződését. Azután, hogy a pilóta elvesztette a 2024 végén az ülését, kétségessé vált a Grand Prix sorsa, ám most maga Mexikóváros polgármestere, Clara Brugada nyilatkozott úgy, hogy április 30-án, vagyis szerdán aláírja az új kontraktust, ami biztosítja a verseny jövőjét.

Arról, hogy ki lehet Pérez csapattársa, megoszlanak a vélemények, eleinte arról lehetett hallani, hogy a Cadillac mindenképpen amerikai pilótát szeretne ültetni az egyik kocsijába, s Colton Herta neve többször is előjött, azonban az idő előrehaladtával úgy tűnt, az alakulat egyre kevésbé ragaszkodik ehhez a kitételhez, s nem törekszik arra, hogy már az első évében hazai versenyzőt tudjon a soraiban.

A legfrissebb pletykák alapján az F1-es mezőnyből ugyancsak a 2024-es szezon végén kiszoruló Csou Kuan-jü lehet a befutó. A kínai esetleges igazolását elősegítheti a ferraris kapcsolat is, hiszen jelenleg a Scuderia harmadik számú versenyzője, s az olasz motorgyártó fogja erőforrásokkal ellátni a Cadillacet. A korábbi Formula–1-es versenyző, Juan Pablo Montoya fogadni is merne rá, hogy az istálló a Pérez, Csou párossal fogja megkezdeni a 2026-os évet, amely a nagy szabályváltoztatások nyomán teljesen új korszakot hoz el a királykategóriában.

„Szerintem Sergio remekül illene a Cadillachez, és fogadni mernék rá, hogy a másik srác mellette Csou lesz. Tökéletesen passzolnának a csapathoz. Csou a Ferrari tartalék pilótája, így vezetne, fejlesztene és dolgozna. Mindent tudni fog a Ferrariról, és a Cadillac a Ferrari motorjait fogja használni. Szóval ha ebből a szempontból nézzük, akkor logikus lenne.”

„Az emberek azt mondják, a Cadillacnek amerikai pilótát kellene igazolnia, de úgy vélem, őrültség lenne, ha Herta átmenne az F1-be. Ez nem olyan könnyű, mint ahogy hiszi. Ami a sebességet illeti, Colton szerintem elég gyors ahhoz, hogy megcsinálja, de az IndyCarból átmenni az F1-be óriási változást jelent. Már önmagában az Európába költözés és a más kultúra is sokként érné és összezavarná. Ha mégis bevállalja, nagyon alacsony lesz annak az esélye, hogy túlélje és boldoguljon.”

Pérez és Csou mellett Valtteri Bottast boronálták már össze a csapattal, és azt maga a Cadillac is elismerte, hogy a Mercedes jelenlegi harmadik számú pilótája is szerepel a listán.