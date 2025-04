Colapinto már Imolában válthatja Doohant az Alpine-nál?

Noha az elmúlt hetekben elcsendesedtek a pletykák, amihez a hírek szerint köze volt annak is, hogy Colapinto egyik támogatója késett a kifizetéssel, ráadásul a csapatfőnök, Oliver Oakes is kiállt Doohan mellett, és úgy tűnt, nyárig biztosított a helye, most újra középpontba került a téma, miután az argentin egyik szponzora, az YPF ügyvezető igazgatója, Horacio Marín elhintette, hogy Colapinto már Imolában debütálhat.

Marín az A24 hírcsatornának adott interjút, amikor megkérdezték arról, mikor mutatkozik be a pilótája. Noha az interjú azzal ért véget, hogy többedjére is hangsúlyozta, nem tudja a választ, az egyik mikrofon rögzítette, hogy a műsorvezetőnek (feltehetően abban a hiszemben, hogy már adáson kívül beszél) pillanatokkal később azt feleli, hogy Imolában. A legendás helyszín a soron következő Miami Nagydíj után látja vendégül a Formula–1 mezőnyét, amivel megnyitja a Monacót és Spanyolországot is felvonultató újabb tripla hétvégét.

Persze kérdéses, hogy a debütálás pontosan mit takar, az sem kizárt, hogy Colapinto újra régi autós teszten vesz részt, vagy egy szabadedzésen foglalhatja el az egyik Alpine-t, igaz, utóbbihoz túl tapasztalt már, hiszen nem felel meg a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kritériumának, hogy a csapatoknak olyan pilótáknak kell lehetőséget adniuk a nyitó tréningen, akik legfeljebb két versenyen álltak rajthoz a királykategóriában, így ha az enstone-iak mégis beültetnék az argentint a kocsiba, az nem számítana bele az évi négy (autónként kettő) kötelező alkalomba.