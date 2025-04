Alonso mindenképpen versenyezni akar 2026-ban, de az Aston Martin félreállítja Verstappen miatt?

Noha a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner többször is elmondta, hogy Verstappen elkötelezett a csapat iránt, maga a pilóta nem igazán kommentálta a jövőjével kapcsolatos találgatásokat, és több tényező is szólhat a csapatváltás mellett. Vannak olyan értesülések, hogy a „vörös bikák" nem állnak jól a 2026-os motorszabályokkal, és az alakulat jelenleg sem teljesít azon a szinten, amit a holland elvárna. Az Aston Martint Adrian Newey személye, illetve a Honda érkezése is vonzóvá teheti, ráadásul egyes hírek szerint, a silverstone-iak készek bármennyit fizetni a négyszeres világbajnokért. „Érdekes lesz, ha szaúdiak is érintettek lesznek az Aston Martinnál. Ha adott a pénz, akkor bármennyit megfizetnél azért, hogy a csapatodban tudhasd Verstappent. Még mindig ő a legjobb versenyző a rajtrácson, a gyorsabb McLarenek elé kvalifikálja magát – idézi Martin Brundle-t a CoinCasino. – Ha az Aston Martin jól fejleszti a jövő évi gépet, akkor a következő legyőzendő csapat lehet. De nagy hegy tornyosul előtte. Ha Max és Adrian a legjobb formájukat nyújtják, akkor nehéz lesz legyőzni őket. Verstappen el fog gondolkozni azon, melyik lehet a legjobb hely a számára, és mikor lenne ideális a távozása." „Helmut Marko utalt egy kilépési záradékra, ami akár már a mostani szezonban életbe léphet, és ez tökéletes időzítés lenne Verstappen szempontjából. Remélem, jól választ csapatot, hogy a belátható jövőn belül is az élen harcolhasson. Azt szeretnénk, hogy ő és olyanok, mint például Oscar Piastri valóban megküzdhessenek a világbajnoki címért, ami csak jót tehet a sportágnak." A teljesítménnyel kapcsolatos záradék mellett maga Marko is utat nyithatna akár Verstappen távozása előtt. A holland pilóta a múltban már nemegyszer egyértelművé tette, hogy az osztrák tanácsadótól is függ a jövője, és Marko mostanság több utalást is tett rá, hogy az év végén félreállhat, s esetleges utódjaként már Sebastian Vettelt is megnevezte.