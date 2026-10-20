Olajat kerestek, kupagyőztest találtak – bemutatjuk az FTC csütörtöki El-ellenfelét

Csütörtökön újabb mérkőzést játszik az Európa-liga-alapszakaszban a két forduló után százszázalékos Ferencváros, az eddig három pontot szerző SCU Torreensét fogadja.

Hogy mit lehet tudni a portugál másodosztályban szereplő kiscsapatról?

A hivatalos klubtörténet szerint a környék olajkutatásain dolgozó angolok honosították meg a futballt a környéken, a helyi fiataloknak annyira megtetszett a játék, hogy 1917-ben egyesületet alapítottak. Az indulás nehézségeire jellemző, hogy a lisszaboni szövetség a távolságra és a heti utazások körülményességére hivatkozva nem fogadta be őket, végül Leiriában találtak otthonra. Több mint száz évvel később pedig az európai porondon szerepel a klub…

A portugál küldöttség egyik tagjának aligha kell bemutatni Budapestet.

Stopira tizenegy éven át futballozott Fehérváron, 2019 decemberében magyarul állampolgársági esküt tett, ezúttal a Torreense csapatkapitányaként térhet vissza Magyarországra, ráadásul nélküle egészen másként alakult volna klubja tavasza. A Sporting elleni Portugál Kupa-döntő 113. percében ő állt a labda mögé, és értékesítette a történelmi sikert jelentő büntetőt. A Torreense 2–1-re nyert, s a kupa első, nem élvonalbeli győztese lett!

A portugál együttes számára a nemzetközi kupaszereplés összejött, a feljutás azonban nem.

Stopira a kupagyőztesnek járó éremmel (Fotó: AFP)

A portugálok szeretnek ünnepelni, Torres Vedrasban pedig különösen értenek hozzá. A kupagyőzelem után az utcákon is hatalmas fieszta alakult ki, de a város egyébként is híres a karneváljáról, amelyet „Portugália legportugálabb karneváljaként” hirdetnek. Az utcai királyi felvonulások hagyománya 1923-ban kezdődött, egy évvel később pedig királynét is választottak – egy férfi, Jaime Alves személyében. Jellegzetes figurái a matrafonák, a női ruhába öltöző férfiak, a menetből pedig az óriás fejű bábuk, a látványos felvonulási kocsik és a csípős politikai szatíra sem hiányozhat. Fotó: AFP A királynő IS férfi

Stopira utólag a sűrű programot is szóvá tette, amíg ellenfelük pihenhetett, ők kupadöntőt játszottak, az erőnléti fáradtság és a jelentős szellemi terhelés sok volt együtt, az egyesület legszebb napjait így egy elszalasztott nagy lehetőség emléke is kíséri. A sikert kovácsoló vezetőedző mindenesetre némi előnnyel indul, Luís Tralhao testvére, Joao Tralhao ugyanis José Mourinho szakmai stábjában dolgozik, a portugál kiscsapat edzője állítólag gyakran kap szakmai tanácsokat a sztáredzőtől. Luís Tralhao január 1-jén a 9. helyen vette át az együttest, miután az U23-as csapattal megnyerte a Liga Revelacaót. Néhány hónappal az előléptetése után már a Portugál Kupát emelhette magasba – nem rossz pályakezdés.

A másodosztályú együttes keretének összetétele is jól mutatja, a siker nem a véletlen műve, a Transfermarkt 19.54 millió euróra becsüli a keretet, amivel az öt nagy európai topligán kívüli másodosztályok legértékesebbje. Ha figyelembe vesszük, hogy két idénnyel korábban még csupán 4.5 millió euró volt ez az érték, látható, hogy az André Sabino sportigazgató érkezésével kezdődő átalakulás túlmutat a kupamenetelésen. A siker pénzügyi távlatokat is nyitott: csak az Európa-liga alapszakaszába jutásért 4.31 millió euró jár, amihez további bevételek jönnek még.

Az európai bemutatkozás is figyelmeztető jel, a norvég Lilleström otthonában Alejandro Alfaro és Manu Pozo góljával 2–0-ra vezettek, majd a norvég szépítés és egy hajrábeli kiállítás után is megtartották előnyüket. A Sunderland ellen Volnei Feltes távoli lövésével kerültek előnybe, és csak a 90+3. percben kapták a vereséget jelentő gólt.

A Ferencvárosnak csütörtök este érdemes lesz figyelnie, hiszen olyan ellenfél érkezik a Groupama Arénába, amelynek van türelme kivárni a lehetőséget. A Sunderland ellen mindössze három helyzetük volt a portugáloknak, mégis csak a ráadásban dőlt el a mérkőzés.

Nagyon úgy tűnik tehát, a Torreense megtanulta, hogyan lehet a papíron erősebb csapatokat sokáig bizonytalanságban tartani.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Csütörtök, 18.45: Ferencváros–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!