Veszprém–Füchse egy hónapon belül harmadszor

Még akkor sem vehet vissza a Veszprém férfi kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája A-csoportjában, ha eddig hibátlan teljesítményt nyújtott, mind a négy meccsét megnyerte, és már biztos továbbjutó a középdöntőbe. Ugyanis a csoportelsőség még nem dőlt el, azonban a szerdai, Füchse Berlin elleni találkozón a Veszprém Arénában már meg is történhet az Építők javára, amennyiben nyer, vagy döntetlen lesz az összecsapás.

Xavier Pascual együttese az idény során már kétszer legyőzte a németeket, először szeptember 16-án, a berlini csoportmeccsen 35–29-re nyert, majd a klubvilágbajnokságon is legyőzte a Mathias Gidsel vezette együttest, amelyet Egyiptomban 34–33-ra múlt felül, és ugyan gyengébben kézilabdázott, de tisztességgel megküzdött a sikerért.

Bár az egyik legerősebb Bundesliga-csapat, a Füchse Berlin ebben az idényben számos problémával küzd, nyáron távozott meghatározó kapusa, a szerb Dejan Miloszavljev, a dán balátlövő Lasse Andersson, így Gidsel sokszor marad egyedül, ami nagyon nehéz, ha az ellenfél mindig rá figyel a legjobban. A német bajnokságban eddig kikapott a Magdeburgtól (32–36), a Lemgótól (36–37) és egyből utána a Flensburgtól (33–34), így nyolc forduló után a tabella 7. helyén áll, ráadásul a klubvilágbajnokságon is csak 5. lett, ami a valaha volt egyik leggyengébb európai eredmény a torna történetében.

Már továbbjutott csapatok

A-csoport: Veszprém, Füchse Berlin (német)

C-csoport: PSG (francia), Aalborg (dán)

D-csoport: Sporting (portugál)

E-csoport: Barca (spanyol)

F-csoport: Magdeburg (német) Már biztosan kieső csapatok (az Európa-ligában folytatják)

A-csoport: Porto (portugál), Partizan (szerb)

B-csoport: Vardar (macedón)

C-csoport: Zagreb (horvát), Celje (szlovén)

D-csoport: Kristianstad (svéd)

F-csoport: Kolstad (norvég) FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

Közben a Veszprém még hibátlan az évadban, tele van önbizalommal, a másik oldalon pedig úgy néz ki, az ellenfelek kiismerték a Füchse játékát, amely abszolút Gidsel-központú, a jobbátlövő toronymagasan vezeti a BL-góllövőlistát 44 találattal.

„Összeszokott csapattá váltunk, nagyon együtt van a társaság, és úgy próbáltuk felépíteni a felkészülést, hogy már az idény elején csúcsformában legyünk. Az első mérkőzésen sikerült meglepnünk a berlinieket, a másodikra már egy-két dologból felkészültek, de így is inkább a mi hibáinkból tudtak visszajönni a meccsbe. De nálunk nagyon erős a csapategység, sikerült kijavítanunk a hibáinkat, és végül megnyertük a találkozót. Most is kiélezett párharcra számítok. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor a Szegeddel játszunk, annyira jól ismerjük egymást” – mondta Ligetvári Patrik, a Veszprém balátlövője.

A középdöntőbe mindkét csapat továbbjutott már, de a berlinieket nemcsak a revans vágya fűtheti, hanem az is, hogy vereség esetén nem visznek pontot a középdöntőbe.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szerda

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)