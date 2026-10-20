Nemzeti Sportrádió

Ugrótérddel műtötték a DVSC meghatározó játékosát

N. T.N. T.
2026.10.20. 14:41
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Kristin Thorleifsdóttir már régóta küzdött a térdproblémájával (Fotó: Szabó Miklós, archív)
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női kézilabda DVSC Skyline Kristin Thorleifsdóttir
Hétfőn Svédországban térdműtéten esett át a DVSC női kézilabdacsapatának balátlövője, Kristin Thorleifsdóttir, aki leghamarabb a jövő év elején térhet vissza a pályára.

 

A debreceniek honlapjának beszámolója szerint Thorleifsdóttir hosszú ideje küszködött már ezzel a problémával, és most lett annyira súlyos a helyzet, hogy halaszthatatlanná vált a műtét. Ezt hétfőn Svédországban el is végezték. Az átlövő ultrahang vezérelt artroszkópos beavatkozáson esett át, amely során a károsodott szövetrészeket eltávolították és a felszínt letisztították a bal térdében.

„A műtét sikeres volt, jól érzem magam. Most kezdődik a rehabilitáció, és máris azon dolgozom, hogy mielőbb visszatérhessek a pályára. Alig várom, hogy újra a lányokkal lehessek, és ismét találkozhassak a szurkolókkal!”– adott helyzetjelentést a 28 éves svéd válogatott játékos, aki a műtétet végző orvos szerint minimum 10-12 hetet vehet igénybe a játékos teljes felépülése.

Az ugrótérd jelenség nem ismeretlen a kézilabdázók körében – teszi hozzá a honlap. Orvosi nevén patellacsúcs-szindróma, magyarul a térdkalácsot a sípcsonthoz kötő ín túlterheléses gyulladása. Az ismétlődő terhelés miatt alakul ki a gyakori ugrással, hirtelen irányváltással vagy robbanékony mozdulatokkal járó sportokban (pl. kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika).
 

 

női kézilabda DVSC Skyline Kristin Thorleifsdóttir
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