Ugrótérddel műtötték a DVSC meghatározó játékosát

A debreceniek honlapjának beszámolója szerint Thorleifsdóttir hosszú ideje küszködött már ezzel a problémával, és most lett annyira súlyos a helyzet, hogy halaszthatatlanná vált a műtét. Ezt hétfőn Svédországban el is végezték. Az átlövő ultrahang vezérelt artroszkópos beavatkozáson esett át, amely során a károsodott szövetrészeket eltávolították és a felszínt letisztították a bal térdében.



„A műtét sikeres volt, jól érzem magam. Most kezdődik a rehabilitáció, és máris azon dolgozom, hogy mielőbb visszatérhessek a pályára. Alig várom, hogy újra a lányokkal lehessek, és ismét találkozhassak a szurkolókkal!”– adott helyzetjelentést a 28 éves svéd válogatott játékos, aki a műtétet végző orvos szerint minimum 10-12 hetet vehet igénybe a játékos teljes felépülése.



Az ugrótérd jelenség nem ismeretlen a kézilabdázók körében – teszi hozzá a honlap. Orvosi nevén patellacsúcs-szindróma, magyarul a térdkalácsot a sípcsonthoz kötő ín túlterheléses gyulladása. Az ismétlődő terhelés miatt alakul ki a gyakori ugrással, hirtelen irányváltással vagy robbanékony mozdulatokkal járó sportokban (pl. kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika).

