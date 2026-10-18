Zachariassen megérte a pénzét: olvasóink szerint a norvég minden idők legjobb FTC-légiósa

Van, aki aranyat keres, más halat fog. Kristoffer Zachariassen gyerekkorában az utóbbival próbálkozott, manapság viszont az előbbit hajtja. A Ferencváros csütörtök este a norvég légiós duplájával győzte le 2–1-re az Európa-ligában a cseh Viktoria Plzent, a 32 éves futballista újabb bizonyítékát adta annak, hogy az Üllői úton az elmúlt évek egyik legjobb befektetése volt.



Pedig 2021 nyarán jelentős összeget fizettek érte.



A zöld-fehér klub másfél millió euróért vásárolta meg a Rosenborgtól, ami akkori árfolyamon hozzávetőleg 530 millió forintot jelentett. A norvég csapatnál aligha bánták a megállapodást, hiszen másfél évvel korábban még 940 ezer euróért szerezték meg a Sarps­borgtól. Zachariassen pedig 27 évesen, pályafutása csúcsévei előtt vágott bele a magyarországi kalandba.



Aki csak a vételárat nézte, joggal várhatott tőle sokat. Aki viszont ismerte a játékát, pontosan tudta, nem a látványos cselek, a trükkök és a szemet gyönyörködtető megoldások miatt érkezett. Sokkal inkább azért, mert különös érzékkel találja meg a kapu előtti üres területeket, és a középpályáról indulva olyan helyeken bukkan fel, ahol a védők gyakran már csak későn veszik észre.



Norvégiában ez volt a védjegye. A Rosenborgban másfél idény alatt húsz bajnoki gólt szerzett, ami egy középpályástól figyelemre méltó teljesítmény. A Ferencvárosnál pedig az évek során bebizonyította, a nemzetközi porondon is képes ugyanerre. Különös érzéke van ahhoz is, hogy a döntő pillanatokban főszereplővé váljon. Nem feltétlenül ő a legfeltűnőbb a pályán, nem körülötte zajlik minden támadás, ám amikor egy akció végén valakinek a kapu elé kell érkeznie, gyakran éppen ő bukkan fel. A csapatok változnak, az edzők jönnek-mennek, a norvég pedig újra és újra megtalálja a helyét.



Pedig volt már szélső, támadó középpályás, belső középpályás, sőt, szükség esetén a védelemben és a csatársorban is szerepelt, lapunknak a közelmúltban arról beszélt, leginkább a nyolcas pozícióban érzi jól magát. Ott, ahol egyszerre kell futni, szervezni, védekezni és támadni.



Az elmúlt öt évben a Ferencváros szinte teljes szakmai átalakulását végigélte. Dolgozott Sztanyiszlav Csercseszovval, Máté Csabával, Dejan Sztankoviccsal, Pascal Jansennel, Robbie Keane-nel, jelenleg Borbély Balázs irányításával futballozik. A különböző elképzelésekhez újra és újra alkalmazkodnia kellett, miközben megőrizte egyik legfontosabb tulajdonságát: a kapu előtti veszélyességét.



„Hogy én a valaha volt legjobb Fradi-légiósok között? Számomra már az is megtisztelő, ha ez egyáltalán felvetődik bárkiben. Tisztában vagyok vele, hogy a kilencvenes években a Fradi szerepelt a Bajnokok Ligájában jó néhány remek futballistával, légióssal, és csak az utóbbi években nekem jobbnál jobb külföldi csapattársaim voltak, illetve vannak az öltözőben. Hogy mi a titkom, nem tudom, mindenesetre Borbély Balázs érkezése óta még jobb erőben vagyok. Hihetetlenül jó érzés harminckét évesen úgy futni a pályán, mintha újra tizennyolc lennék. A bajnokságban akadtak gyengébb eredményeink, mégis azt érzem, a mostani együttes erősebb, összetartóbb, mint bármelyik korábbi, amelyben játszottam.” VÉLEMÉNY: Kristoffer ZACHARIASSEN, a Ferencváros támadója



A futballban persze a befektetés megtérülése nem olyan egyszerű, mint az üzleti mérlegben. Egy-egy játékos vételárát nem lehet közvetlenül összevetni a góljai után járó UEFA-bevételekkel, hiszen a nemzetközi pénzdíjakat a csapat eredményei határozzák meg. Az azonban vitathatatlan, hogy Zachariassen találatai számos alkalommal járultak hozzá a Ferencváros európai sikereihez. Márpedig az ilyen eredményeknek nagy pénzügyi jelentőségük (is) van.



A történet másik oldala a játékos piaci értéke. A Transfermarkt legutóbbi elérhető értékelése szerint két és fél millió eurót ér, vagyis másfél milliós vételáránál még most is egymillió euróval magasabbra taksálják. Mindezt 32 évesen, amikor a labdarúgók többségének becsült értéke már csökkenni kezd.



Kristoffer Zachariassen 2021. július 15-én 27 évesen érkezett a Ferencvároshoz a Rosenborgtól másfél millió euróért. Piaci értéke ezt követően meredeken emelkedett: a Transfermarkt 2023 februárjában már 4.5 millió euróra becsülte, amivel Adama Traoréval holtversenyben a magyar bajnokság legértékesebb futballistájának számított. A norvég középpályás jelenlegi piaci értéke 2.5 millió euró, szerződése 2027. június 30-ig érvényes. Nem mellékesen a Viktoria Plzen elleni duplájával már háromgólos az El-alapszakaszban, amivel az AC Milant erősítő Alphadjo Cissével holtversenyben vezeti a mesterlövészek listáját, sőt, bekerült a 2. forduló Sofascore-álomcsapatába. A selejtezős fellépéseit is számolva összesen hat gólja és hat gólpassza van az Európa-ligában! Fotó: Török Attila A góllövőlista élén és az álomcsapatban



Aki találkozik vele az edzőközpontban, aligha ünnepelt futballsztárt lát maga előtt. Visszafogott, nyugodt ember, mindig hangosan előre köszön, nem keresi a feltűnést. Sokkal szívesebben beszél a családjáról és Norvégiáról, mint a saját góljairól.



Sotra szigetén nőtt fel, Bergen közelében, ahol a fjordok, a színes tengerparti házak és a hajók ugyanúgy hozzátartoznak a mindennapokhoz, mint Budapesthez a villamosok. Édesapjának saját hajója van, amellyel rendszeresen kijártak a tengerre. Az apa főként rákra halászott, a fiú inkább horgászni szeretett. A nyári szünetekben barátaival rákcsapdákat tervezett és készített, amelyeket aztán az édesapja próbált ki a vízen. Az egyik legemlékezetesebb fogása egy 23 kilós lazac volt.



Nem csoda, hogy amikor csak teheti, visszatér a szülőföldjére. A tengeren, a családjával és a barátaival töltött órák jelentik számára az igazi kikapcsolódást. Menyasszonyával imádják Budapestet – januárra várják harmadik gyermeküket –, pályafutása befejezése után mégis Norvégiában képzeli el az életét.



A két világ látszólag távol áll egymástól. Az egyikben a hullámok, a szél és a tenger csendje, a másikban több tízezer szurkoló, reflektorok és európai kupamérkőzések. Ő mindkettőben otthonosan mozog.



A Ferencváros szurkolói számára pedig az utóbbi években már nem csupán egy megbízható norvég légióssá nőtte ki magát, hanem a klub egyik meghatározó játékosává, aki a klubban betöltött szerepe alapján szép lassan belenőtt abba a szerepbe, hogy feltegyük a kérdést: talán ő minden idők legjobb ferencvárosi légiósa?



Lapunk online felületén szavazást indítottunk: ki a Ferencváros történetének legjobb légiósa? A beérkező szavazatok ötven (!) százalékát besöpörve Kristoffer Zachariassen lett az első, megelőzve a szerb Zoran Kunticsot (9 százalék) és a brazil Leonardót (8). A további sorrend: Myrto Uzuni (8), más (6), Tokmac Nguen (5), Igor Nicsenko (5), Muhamed Besic (4), Aissa Laidouni (2), Szergej Kuznyecov (2), Isael (0.5). 1. Kristoffer Zachariassen (2021–)

236 tétmérkőzés

54 gól

31 gólpassz

Fáradhatatlan mezőnymunkájával, kiváló helyezkedésével és gólerősségével vált a Ferencváros meghatározó alakjává. Szinte valamennyi támadó szerepkörben bevethető, különös érzékkel érkezik a kapu elé a második hullámban. Bajnoki címekkel és nemzetközi kupasikerekkel is beírta nevét a klub történelmébe.

2. Zoran Kuntics (1995–1996)

39 tétmérkőzés

7 gól

11 gólpassz

A szerb csatár harcos, megalkuvást nem ismerő játékával, kiváló helyezkedésével és gólerősségével lopta be magát a ferencvárosi szurkolók szívébe. Az 1995-ös Bajnokok Ligája-menetelés egyik hőse volt, az Anderlecht elleni góljával a klubtörténelem aranyoldalára került. A Ferencvárossal bajnoki címet nyert, s bár nem töltött el sok időt a zöld-fehéreknél, kitörölhetetlen nyomot hagyott.

3. Leonardo (2013–2014)

24 tétmérkőzés

7 gól

6 gólpassz

A brazil támadó futballművész volt, váratlan megoldásaival, parádés cseleivel és kivételes technikai képzettségével rendre ámulatba ejtette a szurkolókat. Nem az erejéből, sokkal inkább játékintelligenciájából és kreativitásából élt. A Ferencvárossal Ligakupát nyert, de bajnoki aranyérme nincs. Rövid fradis időszakában közönségkedvenccé vált. Olvasóinknál toronymagasan a sokoldalú norvég az FTC valaha volt legjobb légiósa

10. FORDULÓ

Október 16., péntek

MTK Budapest–Vasas FC 1–0

Október 17., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC 0–1

Paksi FC–ETO FC 1–2

Újpest FC–Puskás Akadémia FC 0–1

Október 18., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

