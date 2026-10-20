Cristiano Ronaldo 38 (!) másodperc alatt keresi meg a portugál szövetségtől kapott büntetését

Akár az okos lány a népmesében: kapott is büntetést Cristiano Ronaldo a portugál labdarúgó-szövetségtől, meg nem is. A szervezet azok után határozott úgy, hogy szankcionálja a 41 éves szupersztár fegyelmezetlenségét, miután az úgy döntött: önhatalmúlag elhagyja a válogatott edzőtáborát, mert Jorge Jesus szövetségi kapitány ígérete ellenére nem küldte pályára a Norvégia ellen 2–1-re megnyert idegenbeli Nemzetek Ligája-mérkőzés második félidejében.

A dél-európaiak válogatottsági rekorderére végül harmincnapos eltiltást és 255 eurós pénzbírságot szabtak ki, ám egyiktől sem megy a falnak: az eltiltás visszamenőleges hatályú, szeptember 30-ától datálódik, így egy meccset sem kell kihagynia, a büntetés összegéért pedig feltehetően le sem hajolna – mutat rá a Daily Mail.

Az angol lap számítása szerint Cristiano Ronaldónak körülbelül 38 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy megkeresse az összeget, ugyanis a szaúdi pénzeszsák Al-Nasszr futballistájaként nem kevesebb, mint 580 000 eurót tesz zsebre – egyetlen nap alatt.