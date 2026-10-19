Rég nem látott magabiztos FTC-rajt a Bajnokok Ligájában

A hatodik csoportmeccsen mindhárom helyzetét gólra váltó Márton Gréta így értékelt lapunknak az újabb sikert követően.

„Az elején a Dortmund nagyon sokat futott, az első félidőt sokkal intenzívebbnek éreztem. A második játékrész elején több üres kapus gólt lőttünk, ezzel olyan előnyt alapoztunk meg, amit a végéig meg tudtunk tartani, sőt, növeltük. A szünet után sokkal felszabadultabban játszottunk, mindenki nagyon jól érezte magát a pályán. Ez a hat győzelem sorozatban kitűnő kezdés, rég nem emlékszem ehhez hasonló magabiztos rajtra és ennyire jó légkörre a csapaton belül. A válogatott hét után óriási mérkőzések várnak ránk, az ember az ilyen meccsekért dolgozik. Jesper Jensen tanácsára mindenki megpróbál a lehető legjobban vigyázni magára a következő napokban.”

A vállsérülése miatt nehéz hónapokat maga mögött tudó válogatott balszélső elmondta, hogy jól érzi magát, jól halad a rehabilitációja, kiegészítő munkával még dolgozik a vállával, de mentálisan készen áll a sérülés után, és nagyon szeret együtt lenni a csapattársaival.

A Fradit irányító dán Jesper Jensen az NS-nek nyáron adott interjúban arról beszélt, hogy több potenciál lesz bennünk, mint az előző idényben, kiváló játékosaik vannak, akikkel megtehetik a következő lépést előre, és akikkel remélhetőleg képesek lesznek még nagyobb nyomás alá helyezni és kifárasztani az ellenfeleiket a mérkőzések hajrájára. Eddig ez megvalósult, az igazi erőpróbák azonban még hátravannak. Az FTC a válogatott szünet után, október utolsó napján a Győrt, három nappal később az Esztergomot fogadja NB I-es rangadón, majd a dán Esbjerggel találkozik az idei két utolsó BL-meccsén.

Jesper JENSEN, az FTC edzője: – A Dortmund elleni első félidőben lehettünk volna még keményebbek, három gólnál is nagyobb előnyt harcolhattunk volna ki már az első játékrészben is. A másodikat viszont nagyon jól kezdtük, kétszer is üres kapus gólt szereztünk, ami láthatóan megnyugtatta a csapatot, onnantól kimondottan jól kézilabdáztunk.