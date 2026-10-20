Nemzeti Sportrádió

Korondra került a berlini olimpiai bajnok birkózó tölgyfájának „leszármazottja”

V. H. L.V. H. L.
2026.10.20. 14:44
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Lőrincz Tamás (Fotó: MBSZ/KIMBA)
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Korond Berlin 1936 Magyar Birkózók Szövetsége Lőrincz Márton megemlékezés Lőrincz Tamás Szentes
Az 1936-ban a kötöttfogásúak 56 kilogrammos súlycsoportjában aranyérmes, korondi születésű Lőrincz Márton annak idején Szentesen ültette el az első helyért kapott tölgyfacsemetét. Az azóta tekintélyes fává cseperedő növény magonca most hazakerült Székleyföldre, ahová két évvel ezelőtt az olimpiai bajnok hamvai is visszatértek.

Mint ismert, az 1936-os berlini olimpia bajnokai egy-egy tölgyfacsemetét is kaptak ajándékul, amelyet aztán hazatérve elültethettek. Így tett a három, kilenc évtizeddel ezelőtti aranyérmes magyar birkózó is, akik közül a korondi születésű, a kötöttfogásúak 56 kilogrammos súlycsoportjában diadalmaskodó  Lőrincz Márton az akkori politikai viszonyok miatt szülőfaluja helyett az őt befogadó Szentesen ültette el a maga tölgyfáját. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) a korábbi legendák emlékét ápolva két évvel ezelőtt hazahozta Székelyföldre az 1969-ben Argentínában elhunyt Lőrincz hamvait, most pedig Rónyai Zoltán, a szentesi birkózóklub elnökének ötlete és áldozatos munkája nyomán a berlini tölgy egy magoncát vitte Korondra.

Fotó: MBSZ/KIMBA

A csemetét ünnepélyes keretek között ültette el Lőrincz Tamás olimpiai aranyérmes, világbajnok és négyszeres Európa-bajnok, az MBSZ elnöke, valamint Balázs Imre, a korondi birkózóegyesület alelnöke, majd a felemelő köszöntőbeszédeket követően megöntözte azt Katona Mihály és Szabó Zoltán Ferenc, Korond és Szentes polgármestere. Az ünnepélyes aktus után a jelenlévők megkoszorúzták Lőrincz Márton szobrát, majd a szomszédos Székelyudvarhelyen részt vettek a helyi birkózóklub 100 éves jubileumának tiszteletére rendezett konferencián a helyi városháza Szent István termében. A hétvégén nemzetközi utánpótlásverseny zajlott Korondon Lőrincz Márton emlékének adózva.

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Száztizenhárom évvel a születése, nyolcvannyolccal korszakos diadala, berlini olimpiai bajnoki címe, s ötvenöt esztendővel messzi földön, Argentínában bekövetkezett halála után hosszú előkészítés, sok munka árán, a hamvait hazahozva, ünnepélyes keretek között emlékeztek meg róla.

 

 

 

Korond Berlin 1936 Magyar Birkózók Szövetsége Lőrincz Márton megemlékezés Lőrincz Tamás Szentes
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