Korondra került a berlini olimpiai bajnok birkózó tölgyfájának „leszármazottja”

Mint ismert, az 1936-os berlini olimpia bajnokai egy-egy tölgyfacsemetét is kaptak ajándékul, amelyet aztán hazatérve elültethettek. Így tett a három, kilenc évtizeddel ezelőtti aranyérmes magyar birkózó is, akik közül a korondi születésű, a kötöttfogásúak 56 kilogrammos súlycsoportjában diadalmaskodó Lőrincz Márton az akkori politikai viszonyok miatt szülőfaluja helyett az őt befogadó Szentesen ültette el a maga tölgyfáját. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) a korábbi legendák emlékét ápolva két évvel ezelőtt hazahozta Székelyföldre az 1969-ben Argentínában elhunyt Lőrincz hamvait, most pedig Rónyai Zoltán, a szentesi birkózóklub elnökének ötlete és áldozatos munkája nyomán a berlini tölgy egy magoncát vitte Korondra.

Fotó: MBSZ/KIMBA

A csemetét ünnepélyes keretek között ültette el Lőrincz Tamás olimpiai aranyérmes, világbajnok és négyszeres Európa-bajnok, az MBSZ elnöke, valamint Balázs Imre, a korondi birkózóegyesület alelnöke, majd a felemelő köszöntőbeszédeket követően megöntözte azt Katona Mihály és Szabó Zoltán Ferenc, Korond és Szentes polgármestere. Az ünnepélyes aktus után a jelenlévők megkoszorúzták Lőrincz Márton szobrát, majd a szomszédos Székelyudvarhelyen részt vettek a helyi birkózóklub 100 éves jubileumának tiszteletére rendezett konferencián a helyi városháza Szent István termében. A hétvégén nemzetközi utánpótlásverseny zajlott Korondon Lőrincz Márton emlékének adózva.