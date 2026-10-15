A második félidő elején megszerezte a vezetést az FTC – Ferencváros–Viktoria Plzen az El-ben

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–0 (0–0) – ÉLŐ

Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezeti: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek

FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Dibusz, Őri (kapusok), Bagi, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré

PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic, Panos (Ladra, 64.), Sojka – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác

A kispadon: Baier, Wiegele (kapusok), Lawal, Paliscák, Souaré, M. Touré, Vavro, Visinsky, Vydra

Gólszerző: Zachariassen (49.)

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