Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

El: FTC–Viktoria Plzen 1–0

A második félidő elején megszerezte a vezetést az FTC – Ferencváros–Viktoria Plzen az El-ben

2026.10.15. 22:05
null
Nagy Ádámnak (balra) bőven akad dolga a középpályán (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Plzen Fradi élő közvetítés Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában a Ferencváros a cseh Viktoria Plzent fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–VIKTORIA PLZEN (cseh) 1–0 (0–0) – ÉLŐ
Budapest, Groupama Aréna, 16 686 néző. Vezeti: Damian Sylwestrzak (Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz) – lengyelek
FTC: Radnóti – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Yusuf, Zachariassen, Birmancsevics – Lisztes (Arzani, 64.). Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Dibusz, Őri (kapusok), Bagi, Lakatos Cs., Levi, Madarász Á., Maiga, Nagy O., O'Dowda, Rommens, Zohoré
PLZEN: Tapaj – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doszki – Hrosovsky (Cerv, 64.), Pirgics – Memic, Panos (Ladra, 64.), Sojka – Kabongo (Faal, 64.). Vezetőedző: Radoslav Kovác
A kispadon: Baier, Wiegele (kapusok), Lawal, Paliscák, Souaré, M. Touré, Vavro, Visinsky, Vydra
Gólszerző: Zachariassen (49.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE, SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT OLVASHATÓ!

Kapcsolódó tartalom

Corbu Máriusz: Az El-ben a kieséses szakasz a cél, de kellenek a bajnoki győzelmek is

KEZDÉS: 21.00. A zöld-fehérek középpályása szerint a Plzen ellen higgadt­nak kell maradni a kapu előtt.

Európa-liga: a plzeniek jól ismerik a Ferencvárost

Radoslav Kovác, a csehek nyáron kinevezett vezetőedzője még keresi az ideális összeállítást.

Videó: Borbély Balázs elérzékenyült a sajtótájékoztatón lapunk kérdésére

A Ferencváros edzőjét néhai csapattársáról kérdezték.

Rossz hír a cseheknek – Borsos László jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Jobb komolyan venni a Ferencvárost az Európa-ligában.

 

 

FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Plzen Fradi élő közvetítés Viktoria Plzen Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
Legfrissebb hírek

Lisztes a levegőben, Erkölcs, Erő, Egyetértés – galéria

Európa-liga
17 perce

Az El-ben először kezdő Kováccsal nyert az Alkmaar, Ausztriában ütötte ki a Salzburgot a Milan

Európa-liga
1 órája

Kizárólag a fiatalszabály miatt került be a kapuba Radnóti a Ferencváros Európa-liga-meccsén

Európa-liga
1 órája

Dibusz helyett Radnóti védi az FTC kapuját a Viktoria Plzen ellen – kezdőcsapatok

Európa-liga
2 órája

Corbu Máriusz: Az El-ben a kieséses szakasz a cél, de kellenek a bajnoki győzelmek is

Európa-liga
12 órája

Fradi: vissza Európába; Márton Gábor 60 éves

E-újság
22 órája

Rossz hír a cseheknek – Borsos László jegyzete

Európa-liga
23 órája

Hiába Malen duplája, a Real Madrid a hajrában hét perc alatt három szögletből gólt szerezve nyert a Stadio Olimpicóban

Bajnokok Ligája
23 órája