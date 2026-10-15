Kizárólag a fiatalszabály miatt került be a kapuba Radnóti a Ferencváros Európa-liga-meccsén

Múlt hétvégén a bajnoki meccsen a 47-szeres válogatott Dibusz Dénessel kezdődött a magyar kupagyőztes összeállítása, ezúttal viszont a kispadon kapott helyet. Érdekesség, hogy a skót Celtic vendégeként 3–1-re megnyert összecsapáson Varga Ádám védett a nyitó körben. A 20 éves Radnóti Dániel ebben az idényben eddig kizárólag a másodosztályban listavezető Soroksár színeiben lépett pályára, korábban pedig csak egy Magyar Kupa-találkozón őrizte a Ferencváros első csapatának kapuját.

„A fiatalszabály az egyetlenegy oka, azt szeretnénk tartani – indokolt Balogh Tamás kapusedző a klub közösségi oldalán. – A bajnokságban döcögünk, ott nem úgy jönnek az eredmények, ezért megpróbálunk minél több fiatalpercet összeszedni az Európa-ligában. Nyilván ebben van rizikó, hiszen nagyon fiatal, nem játszott még ilyen mérkőzést. Ettől függetlenül látjuk edzeni, dolgozni, jól ismerjük, mivel évek óta velünk van. Úgy gondoltuk, most jött el az ideje, hogy őt bedobjuk, aztán meglátjuk, a teljesítményével hozzá tud-e járulni ahhoz, hogy még több fiatalpercet gyűjtsünk általa.”

A szakember szerint Radnóti nem az a típus, aki a tét alatt összeomlik. Azt kérte tőle, hogy próbáljon úgy hozzáállni, mintha ez egy érettségi vizsga lenne, amire nagyon jól felkészült.

A Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) akadémiai ajánlásánál a nemzetközi kupákban pályán töltött időt nagyobb súllyal számolják (BL- és El-selejtezők és főtáblás meccsek esetében kétszeres, a Konferencialigánál másfeles a szorzó), ez is közrejátszhat abban, hogy a fiatal kapus lehetőséget kapott az Európa-ligában.

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