Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

El: FTC–Torreense 1–1

Ismét megszerezte a Ferencváros a vezetést – percről percre

2026.10.22. 19:59
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Fotó: Török Attila
Címkék
El FTC El-alapszakasz Európa-liga-alapszakasz Fradi élő közvetítés Torreense Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszában az eddig százszázalékos Ferencváros a portugál másodosztályú Torreensét fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 2–1 (1–1) – ÉLŐ
Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezeti: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák
FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo, J. Marques, Zoabi (Jatta, 63.), – Drammeh. Vezetőedző: Luís Tralhao
Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), ill. Pozo (23.)

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