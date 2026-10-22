Ismét megszerezte a Ferencváros a vezetést – percről percre

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–TORREENSE (portugál) 2–1 (1–1) – ÉLŐ

Budapest, Groupama Aréna, 15 973 néző. Vezeti: Jérome Brisard (Alexis Auger, Aurélien Berthomieu) – franciák

FTC: Radnóti – Nagy O., M. Gómez, Zohoré, O'Dowda – Madarász Á. (Corbu, 57.), Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Birmancsevics – Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

TORREENSE: Lucas Paes – Mutombo, Diadié, Feltes, J. Vázquez – Alfaro (D. Jean, 63.), Oudrhiri – Pozo, J. Marques, Zoabi (Jatta, 63.), – Drammeh. Vezetőedző: Luís Tralhao

Gólszerző: Yusuf (20.), M. Gómez (58.), ill. Pozo (23.)

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