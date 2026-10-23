Szerződést hosszabbít török karmesterével a Real Madrid – sajtóhír

Romano szerint a 21 éves török válogatott játékos már szeptemberben megegyezett a klubbal, de csak most írta alá a kontraktust, amely így 2032 nyaráig érvényes. A szerződéshosszabbítást hamarosan a Real Madrid is bejelenti – írja Romano.

Arda Güler 2023-ban csatlakozott a Real Madridhoz, amellyel egy-egy Bajnokok Ligáját, spanyol bajnoki címet, spanyol és európai Szuperkupát, illetve Interkontinentális Kupát nyert. A jelenlegi idényben a 36-szoros török válogatott Güler 11 tétmeccsen nyolc kanadai pontnál (három gólt, öt gólpassz) jár a királyi gárdában.