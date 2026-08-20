Nemzeti Sportrádió

Trabzon másik arca: halászkunyhók a luxusszállodák árnyékában

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
• Trabzon
2026.08.20. 11:30
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FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor Trabzon El-selejtező Ferencváros
Különleges helyszínen lép pályára este – magyar idő szerint 19 órától – a Ferencváros. A közvetlenül a Fekete-tenger partján fekvő Trabzonban a tét az Európa-liga főtáblájára jutás, a helyszínen járva a modern belváros árnyékában a parton meghúzódó fából és lemezből összeállított halászkunyhók sorakoznak. De vajon miért nem hajlandóak elköltözni a generációk óta itt élő halászemberek?!

Trabzonban a fénysebességgel fejlődő civilizáció találkozik egy régi mesterség hagyományaival. A Fekete-tenger partján fekvő városban járva elképesztő kontraszt fogadja az embert, Trabzon nyugati részén a luxusszállodák előtti partszakaszon apró, fából, hullámlemezből és mindenféle kéznél lévő anyagból összeállított kunyhók sorakoznak. Némelyikhez keskeny stég vezet, előttük kisebb csónakok ringatóznak a hullámokon, hálók, kötelek és a halászathoz használt eszközök hevernek mindenfelé.

Első pillantásra afféle fekete-tengeri „favellának” tűnhet a telep, ám a háttér ennél jóval érdekesebb. A környék életének régóta része a halászat, amely generációkon keresztül biztosított megélhetést a part mentén élőknek. A kunyhók némelyike műhelyként, csónak- és hálótárolóként szolgál, ám akad köztük olyan is, melyben évtizedek óta élnek családok, egészen nomád körülmények között.

A látvány azért is meghökkentő, mert néhány lépésen belül két világ találkozik: az egyik oldalon modern szállodák, gondozott terasz és gazdag turisták, a másikon rozoga faajtók, kifeszített hálók és a tengerből élő emberek ütött kopott csónakjai. A békésnek tűnő partszakasz mögött ráadásul évek óta húzódó vita is meghúzódik. A helyi halászok régóta rendezett kikötőt és megfelelő csónaktároló helyet szeretnének, miközben az elmúlt években többször szóba került a parti kunyhók elbontása is, ami meglehetősen komoly feszültséget generált.

A partszakasztól mindössze néhány percre található az esti mérkőzés helyszíne, a Papara Park, a helyiektől megtudtuk, csütörtök reggelig több mint 35 ezer jegy kelt el, azaz nem kizárt, hogy este a Mohamed Szalah-hal felálló Trabzonspor telt ház, 41 ezer néző előtt fogadja a Ferencvárost.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

FTC Európa-liga-selejtező Trabzonspor Trabzon El-selejtező Ferencváros
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