Trabzon másik arca: halászkunyhók a luxusszállodák árnyékában

Trabzonban a fénysebességgel fejlődő civilizáció találkozik egy régi mesterség hagyományaival. A Fekete-tenger partján fekvő városban járva elképesztő kontraszt fogadja az embert, Trabzon nyugati részén a luxusszállodák előtti partszakaszon apró, fából, hullámlemezből és mindenféle kéznél lévő anyagból összeállított kunyhók sorakoznak. Némelyikhez keskeny stég vezet, előttük kisebb csónakok ringatóznak a hullámokon, hálók, kötelek és a halászathoz használt eszközök hevernek mindenfelé.

Első pillantásra afféle fekete-tengeri „favellának” tűnhet a telep, ám a háttér ennél jóval érdekesebb. A környék életének régóta része a halászat, amely generációkon keresztül biztosított megélhetést a part mentén élőknek. A kunyhók némelyike műhelyként, csónak- és hálótárolóként szolgál, ám akad köztük olyan is, melyben évtizedek óta élnek családok, egészen nomád körülmények között.

A látvány azért is meghökkentő, mert néhány lépésen belül két világ találkozik: az egyik oldalon modern szállodák, gondozott terasz és gazdag turisták, a másikon rozoga faajtók, kifeszített hálók és a tengerből élő emberek ütött kopott csónakjai. A békésnek tűnő partszakasz mögött ráadásul évek óta húzódó vita is meghúzódik. A helyi halászok régóta rendezett kikötőt és megfelelő csónaktároló helyet szeretnének, miközben az elmúlt években többször szóba került a parti kunyhók elbontása is, ami meglehetősen komoly feszültséget generált.

A partszakasztól mindössze néhány percre található az esti mérkőzés helyszíne, a Papara Park, a helyiektől megtudtuk, csütörtök reggelig több mint 35 ezer jegy kelt el, azaz nem kizárt, hogy este a Mohamed Szalah-hal felálló Trabzonspor telt ház, 41 ezer néző előtt fogadja a Ferencvárost.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!