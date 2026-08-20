Nemzeti Sportrádió

Szervezett szervezet – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2026.08.20. 23:19
Címkék
FTC Európa-liga-selejtező jegyzet Trabzonspor El-selejtező NS-vélemény Ferencváros

A kutyákról mondják, hogy amelyik ugat, az nem harap, jóval több az ellenpélda annál, hogy szentírásként kezeljük a mondást, ám az igaz, hogy a duma nem minden. A Fradi csütörtöki kupameccse előtt is nagy volt a zaj, óvták a csapatot a szenvedélyes hangulattól, az átlagnál jobb Trabzonspor-futballistáktól, különösen a Szoboszlai Dominik Liverpoolja jóvoltából jó ismerősünkké váló Mohamed Szalahtól. Még az is óvatosságra intette a mieinket, hogy edzőjük, Fatih Tekke őket tartotta esélyesnek a továbbjutásra. 

„Ez csak duma, altatás” – ez volt a másik oldal, Borbély Balázs reakciója, az altatásról pedig legyen elég annyi, hogy a török védők szundítottak el kicsit, annyira, amennyi éppen elegendő volt ahhoz, hogy Kristoffer Zachariassen gólt fejeljen. Alig több mint negyedóra elteltével, tehát a legjobbkor ahhoz, hogy ne jöjjön lendületbe az ellen. Ahol Szalah minden mozdulatával jelezte, hogy vezér, más kérdés, hogy a magyar csapat minden eszközzel (kézzel is, lábbal is) megküzdött vele.

Mindenesetre jó volt látni, hogy a Fradi játékosai a saját futballjukat vezetik elő, benne a hozzájuk tartozó hibákkal is, gondolok például az elkapkodott passzokra. De belefért, hiszen a tudatosság volt az úr, keretében pedig a hátsók rendre hárították a veszélyt. Szünetben tehát minden szép és jó volt, ám arra lehetett számítani, hogy most jön a neheze.

Némi ritmuskeresés után jött is, a 201 centiméteres Ebere Paul Onuachu fejesénél a léc és némi szerencse is kellett, hogy maradjon az előny. Ahogy telt az idő, egyre tartósabb fölénybe került a Trabzon, más kérdés, hogy a hozzáértők ezt csak azzal bizonygathatták, hogy többnyire nála volt a labda. Amivel – ez azért meglepetés – sokkal kevesebbet mutatott, mint várható volt. Kis túlzással faultról faultra araszoltak előre a törökök (mindig odapiszkált egy Fradi-láb), az idő elteltével egyre tanácstalanabbul. A séma adta magát, a földön Szalahnál volt jó helyen a labda, a levegőben Onuachunál, de nem mentek sokra vele.

A vége ideális, a futballcsapat bizonyította, hogy szervezett szervezet, ami a klub körüli paragrafusviharok idején különösen dicséretes.

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FTC Európa-liga-selejtező jegyzet Trabzonspor El-selejtező NS-vélemény Ferencváros
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