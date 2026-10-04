Nemzeti Sportrádió

Visszavágunk! – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.10.04. 23:27
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Nemzetek Ligája jegyzet NS-VÉLEMÉNY magyar válogatott

A Nemzetek Ligája B-ligájának 2. csoportjában Ukrajna–Magyarország mérkőzést rendeznek Nagyszombatban. Egyetértek szakértőnkkel, Csizmadia Csabával, aki kiemeli, a jó csapatvédekezésnek köszönhetően csupán egy gólt kapott nemzeti együttesünk – azt már én teszem hozzá, sajnos csupán ugyanannyit szerzett… Más kérdés, hogy a már-már régi önmagát idéző Kerkez Milos (aki fejes gólja mellett igencsak megrángatta a grúz védelem jobb oldalát) sárga lapjai miatt nem léphet pályára. Marco Rossi vélhetően a rutinra szavazva Nagy Zsoltot állítja be, ami abból a szempontból jó húzás, hogy a középpályán egymás mellett játszó Szoboszlai Dominik, Schäfer András kettősnek be-besegíthet, hogy az előttük futballozó Tóth Alex a támadásokat építhesse. Ugyanakkor a grúz meccshez képest a Puskás Akadémia labdarúgójának hátrébb rendelésével Vitális Milán játéka előtérbe kerülhet. Nyilván a szövetségi kapitány tisztában van a lehetőségekkel, mindenesetre kiderült, ha Szoboszlai nem „kényszerposzton” lép pályára, parádés teljesítményre képes.

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Nehéz mérkőzésen a Liverpool FC balhátvédje először talált be a válogatottban, viszont a következő meccset ki kell hagynia. A mieinknek sok helyzetük volt, a végén mégis izgulni kellett.

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A végén még az indulatok is elszabadultak a pályán a Puskás Arénában; egyenlítenünk emberelőnyben sem sikerült a hosszabbításban.

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VÉLEMÉNY. Jól tudjuk, a szövetségi kapitány mindig határozott döntéseket hoz a keretösszeállítást illetően, tartja magát az elveihez, s a stábján kívül nem hallgat senkire, ráadásul most még a sérülések is megnehezítik a dolgát – de van téma, amit érdemes körbejárni.

Csoportunkban még bármi történhet, válogatottunknak adva van a lehetőség az első helyre is – ám ehhez nyerni kell Nagyszombatban az ukránok ellen, akiktől az első körben 1–0-ra kikaptunk. Azóta – ezt a Grúzia elleni 1–0-s siker bizonyította – összeállni látszik a csapatjáték, ezt ebben a kiegyensúlyozott kvartettben a magunk javára kell fordítani. Ezzel kapcsolatban annyit, a szövetségi kapitány számos alkalommal hangoztatta, hadilábon állunk a szerencsével, azért viszont áldhatjuk a sorsot, hogy ellenfeleink egyáltalán nem verhetetlenek. Nem tagadom, Ukrajna 3–0-s múlt pénteki veresége nemcsak meglepetés, abból a szempontból sem jött jól, hogy Magyarország ellen szeretné bizonyítani, nem csupán idegenben jobb nála… Észak-Írországot háromgólos győzelme az élre lökte, megszerzett hét pontját vitatni nem lehet, árnyalni némi szerencsefaktorral persze igen: Grúziában Hvicsa Kvarachelia kihagyta a tizenegyest, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját, vagy hogy Ukrajnával szemben bizonyos Ciaron Brown 33. válogatottságán szerezte meg első gólját a legjobbak között, aztán meg is duplázta. Igaz, erre lehet mondani, Kerkeznek is kellett 35 meccs az első találatához…

De ahhoz, hogy az északírekkel foglalkozzunk, előtte még két akadályt venni kell, rögtön hétfőn az elsőt: visszavágni az ukránoknak.

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Nemzetek Ligája jegyzet NS-VÉLEMÉNY magyar válogatott
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