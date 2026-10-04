Visszavágunk! – Thury Gábor jegyzete

Csoportunkban még bármi történhet, válogatottunknak adva van a lehetőség az első helyre is – ám ehhez nyerni kell Nagyszombatban az ukránok ellen, akiktől az első körben 1–0-ra kikaptunk. Azóta – ezt a Grúzia elleni 1–0-s siker bizonyította – összeállni látszik a csapatjáték, ezt ebben a kiegyensúlyozott kvartettben a magunk javára kell fordítani. Ezzel kapcsolatban annyit, a szövetségi kapitány számos alkalommal hangoztatta, hadilábon állunk a szerencsével, azért viszont áldhatjuk a sorsot, hogy ellenfeleink egyáltalán nem verhetetlenek. Nem tagadom, Ukrajna 3–0-s múlt pénteki veresége nemcsak meglepetés, abból a szempontból sem jött jól, hogy Magyarország ellen szeretné bizonyítani, nem csupán idegenben jobb nála… Észak-Írországot háromgólos győzelme az élre lökte, megszerzett hét pontját vitatni nem lehet, árnyalni némi szerencsefaktorral persze igen: Grúziában Hvicsa Kvarachelia kihagyta a tizenegyest, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját, vagy hogy Ukrajnával szemben bizonyos Ciaron Brown 33. válogatottságán szerezte meg első gólját a legjobbak között, aztán meg is duplázta. Igaz, erre lehet mondani, Kerkeznek is kellett 35 meccs az első találatához…

De ahhoz, hogy az északírekkel foglalkozzunk, előtte még két akadályt venni kell, rögtön hétfőn az elsőt: visszavágni az ukránoknak.

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