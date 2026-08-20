Borbély Balázs: Elértük a célunkat Törökországban
Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Masszívan, keményen, szervezetten játszott a csapata. Miért nem tudtak a hazaiak semmit sem kezdeni a Ferencvárossal?
– Azért az túlzás, hogy nem tudtak semmit sem velünk kezdeni… De egyetértek, tényleg jól játszottunk, különösen az első félidőben. A fordulás után a hazaiak a cseréiknek és taktikai változtatásaiknak köszönhetően is ránk jöttek, nagyobb energiával játszottak. Többször is a kapunk elé szorultunk.
– Bízott benne, hogy le lehet hozni kapott gól nélkül ezt az estét?
– Nagyot küzdöttünk, jól harcoltunk. Ekkor problémát okozott nekünk megtartani a labdát elöl, de azért így is akadtak lehetőségeink. A törökök keménynek ítélték meg a játékunkat, de nekünk egy célunk volt, hátul elkerülni a gólt. A védőink remekül futballoztak, sőt, mindenki kitett magáért.
– Előnnyel várhatják a visszavágót. Mire számít Budapesten?
– A mostani siker ellenére nehéz visszavágó vár ránk. Azért jöttünk Törökországba, hogy megfelelő pozíciót harcoljunk ki a második mérkőzésre, és ez sikerült… Elértük a célunkat! Most picit pihenünk, és a lehető legjobban felkészülünk a második összecsapásra. Odahaza a szurkolóink mellettünk állnak majd.
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
TRABZONSPOR (török)–FERENCVÁROSI TC 0–1 (0–1)
Trabzon, Papara Park, 32 569 néző. Vezette: Igor Pajac (Bojan Zobenica, Ivan Mihalj) – horvátok
TRABZONSPOR: André Onana – Pina (Eskihellac, 83.), Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari (Malinovszkij, a szünetben), Kabasakal – Szalah, Nayir (Simsir, a szünetben), Saviolo (Muci, 63.) – Onuachu. Vezetőedző: Fatih Tekke
FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohoré, 89.) – O'Dowda, Rommens (Kanikovszki, 61.) – Zachariassen (Osváth, 78.), Yusuf (Nagy Á., 61.), Corbu – Joseph (Lisztes, 78.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Zachariassen (17.)
Kiállítva: Nwaiwu (90+6.), ill. Leandro asszisztensedző (90+3.)
A visszavágót augusztus 27-én 20.30-tól rendezik meg a Groupama Arénában.