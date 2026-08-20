Borbély Balázs: Elértük a célunkat Törökországban

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

– Masszívan, keményen, szervezetten játszott a csapata. Miért nem tudtak a hazaiak semmit sem kezdeni a Ferencvárossal?

– Azért az túlzás, hogy nem tudtak semmit sem velünk kezdeni… De egyetértek, tényleg jól játszottunk, különösen az első félidőben. A fordulás után a hazaiak a cseréiknek és taktikai változtatásaiknak köszönhetően is ránk jöttek, nagyobb energiával játszottak. Többször is a kapunk elé szorultunk.

– Bízott benne, hogy le lehet hozni kapott gól nélkül ezt az estét?

– Nagyot küzdöttünk, jól harcoltunk. Ekkor problémát okozott nekünk megtartani a labdát elöl, de azért így is akadtak lehetőségeink. A törökök keménynek ítélték meg a játékunkat, de nekünk egy célunk volt, hátul elkerülni a gólt. A védőink remekül futballoztak, sőt, mindenki kitett magáért.

– Előnnyel várhatják a visszavágót. Mire számít Budapesten?

– A mostani siker ellenére nehéz visszavágó vár ránk. Azért jöttünk Törökországba, hogy megfelelő pozíciót harcoljunk ki a második mérkőzésre, és ez sikerült… Elértük a célunkat! Most picit pihenünk, és a lehető legjobban felkészülünk a második összecsapásra. Odahaza a szurkolóink mellettünk állnak majd.