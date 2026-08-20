Hiába a kérés, nem halasztják el a Trabzonspor hétvégi bajnokiját

A Trabzonspor ma (csütörtök) este először hazai pályán játszik a Ferencvárossal az Európa-liga playoffkörében, míg a visszavágót jövő héten csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.

A török klub ezért szerette volna elhalasztani az Istanbul Basaksehir elleni vasárnapi bajnokiját, a Török Labdarúgó-szövetség azonban úgy tűnik, elutasította ezt a kérést. A szövetség honlapján ugyanis ma délelőtt megjelent a Süper Lig 2. fordulójának hivatalos programja, amelyben az eredeti időpontban, azaz augusztus 23-ára van tervezve a Trabzonspor–Basaksehir összecsapás.

A Ferencváros ellenfeléhez hasonlóan egyébként a nemzetközi porondon még érdekelt két másik török csapat, a Fenerbahce és a Besiktas is kérte bajnokija halasztását, a ma megjelent tájékoztatás szerint azonban ezeket a kéréseket is elutasította a szövetség – így a Fener szombaton a Konyaspor, a Besiktas pedig a Alanyaspor ellen lép pályára vasárnap.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!