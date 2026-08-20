Nemzeti Sportrádió

Hiába a kérés, nem halasztják el a Trabzonspor hétvégi bajnokiját

T. Z.T. Z.
2026.08.20. 11:06
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Mohamed Szalahék (balra) a hétvégén is pályára lépnek (Fotó: Getty Images)
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Trabzonspor Süper Lig török foci Európa-liga
A Ferencváros elleni Európa-liga-playoffkörre való tekintettel a Trabzonspor labdarúgócsapata korábban kérte a hétvégi bajnokija elhalasztását, amit azonban a jelek szerint figyelmen kívül hagyott a Török Labdarúgó-szövetség.

A Trabzonspor ma (csütörtök) este először hazai pályán játszik a Ferencvárossal az Európa-liga playoffkörében, míg a visszavágót jövő héten csütörtökön rendezik a Groupama Arénában.

A török klub ezért szerette volna elhalasztani az Istanbul Basaksehir elleni vasárnapi bajnokiját, a Török Labdarúgó-szövetség azonban úgy tűnik, elutasította ezt a kérést. A szövetség honlapján ugyanis ma délelőtt megjelent a Süper Lig 2. fordulójának hivatalos programja, amelyben az eredeti időpontban, azaz augusztus 23-ára van tervezve a Trabzonspor–Basaksehir összecsapás.

A Ferencváros ellenfeléhez hasonlóan egyébként a nemzetközi porondon még érdekelt két másik török csapat, a Fenerbahce és a Besiktas is kérte bajnokija halasztását, a ma megjelent tájékoztatás szerint azonban ezeket a kéréseket is elutasította a szövetség – így a Fener szombaton a Konyaspor, a Besiktas pedig a Alanyaspor ellen lép pályára vasárnap. 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

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