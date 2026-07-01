Játékossors: szebb napokat látott olasz klubhoz igazolt a Fraditól távozó belső védő

A 29 éves svájci válogatott labdarúgó – aki a zöld-fehérekkel egy bajnoki címet, valamint egy Magyar Kupát nyert – kétéves szerződést között a scudettót 1991-ben megnyerő, jelenleg a második vonalban vitézkedő genovai klubbal.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország, ?), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Ibrahim Cissé (francia), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)