Önbizalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Nem esett gól a két csapat két évvel ezelőtti összecsapásán Genkben – akkor a Konferencialigában futott össze a belga csapat és a Ferencváros. Beszámoltunk róla: a Genk akkor meghívta a mérkőzésre korábbi magyar játékosait, Brockhauser Istvánt, Gyimesi Lászlót, Horváth Ferencet, ami nem csoda, a kapus és a csatár is bajnoki címet és Belga Kupát nyert, nem meglepő, hogy máig emlékeznek rájuk az idősebb generációt képviselő drukkerek. Ha valaki felidézi a 2023. októberi meccset, a korábbi ferencvárosi Joseph

Paintsil okozott sok gondot a magyar csapatnak, a szünet előtt Botka Endre már csak sárga lap árán tudta megállítani, Dejan Sztankovics le is cserélte a védőt.

Elfogadnánk-e a gól nélküli döntetlent csütörtökön este is?

Nehéz kérdés, mert a mérkőzés előtt mindenki győzni akar, de alakulhat a találkozó úgy is, hogy a végén nagyon értékes az egy pont: ilyen volt a Plzen elleni első alapszakasz-találkozó, amelyen Cebrail Makreckis kiállítása miatt több mint egy félidőn át emberhátrányban futballozott a magyar bajnok, de akarattal, lelkesedéssel eltüntette a létszámkülönbséget, és kiküzdötte az egyenlítő gólt, és ezért jár(t) a dicséret. Sokat elárult Robbie Keane érzéseiről, hogy a nyilvánosság előtt látványosan kerülte a piros lap kommentálását, a kívülálló azt érezhette, az öltözőben hangsúlyos téma lesz, muszáj ésszel játszani, szenvedély nélkül senki sem lehet igazi fradista, de az ostobaságot el kell elkerülni, mert az a csapatot sújtja. Az előjelek alapján a KRC Genk sokkal biztosan nem erősebb a Ferencvárosnál, miként egyértelműen nem is gyengébb, szoros meccsre van kilátás, amelyet bárki megnyerhet – sem a hazai, sem a vendégsiker nem lenne meglepetés. A Fradi önbizalmát erősítheti, hogy a kimerítő, Plzen elleni csata után vasárnap az egyik legerősebbnek tűnő kihívó otthonában, Győrben voltaképpen simán nyert. Okos, dörzsölt, rutinos csapat jelezte az ETO otthonában, hogy mik a reális erőviszonyok. Fontos győzelmet aratott a bajnok, s lelkileg feltöltődve utazhatott Belgiumba.

Az új lebonyolítási formában – ezt tavaly láthattuk – a pontoknak talán minden eddiginél nagyobb szerepük van, így a döntetlen sem rossz eredmény, az idegenbeli győzelem viszont nagy erőt adhatna a folytatásra – a szurkolók bízhatnak abban, hogy jól alakul a csütörtöki mérkőzés.