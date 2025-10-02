Nem lesz telt ház a Fradi belgiumi vendégjátékán

Noha a KRC Genk az elmúlt három évtizedet tekintve a harmadik legeredményesebb klub Belgiumban az Anderlecht és a Bruges mögött, nem nevezhető tradicionális nagycsapatnak az országban – a KFC Winterslag és a Waterschei Thor 1988-as egyesülésével jött létre. Az említett időszakban nyert négy bajnoki címe, illetve öt Belga Kupa-győzelme jótékony hatással volt szurkolótábora növekedésére, igaz, a koronavírus-járvány óta valamelyest kevesebben járnak az együttes hazai mérkőzéseire.

Az idényben a várakozáson alul teljesítő, kilencedik helyezett csapat átlagnézőszáma 16 575 a Jupiler Pro League-ben, ám a Limburg tartomány első számú lapjának számító HBVL genki szakírójától azt az információt kaptuk, a csütörtök esti Ferencváros elleni találkozón tizenháromezer nézőre számítanak – ez azt jelentené, hogy körülbelül hatvanöt százalékos lenne a nemzetközi mérkőzéseken húszezer férőhelyt valamivel meghaladó Cegeka Arena kihasználtsága. Rákérdeztünk a klubnál, ott hogyan kalkulálnak: Iben Sempels sajtófőnöktől azt a választ kaptuk, hogy mintegy tizennégyezer szurkolót várnak.

Nem meglepő, hogy ezúttal is jócskán elmaradnak Genkben a telt háztól, mivel a Fradi elleni két évvel ezelőtti belgiumi összecsapáson 10.579 volt a nézőszám a Konferencialigában, míg a Lech Poznan elleni augusztusi Európa-liga-rájátszásos meccsen nem érte el a tizenháromezret – úgy fest, a helyieket jobban megmozgatja a hazai bajnokság, mint a nemzetközi kupacsaták.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–Lille (francia)

18.45: Bologna (olasz)–Freiburg (német)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland)

18.45: Fenerbahce (török)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd)

18.45: Celtic (skót)–Braga (portugál)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol)

18.45: FCSB (román)–Young Boys (svájci)

18.45: Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

21.00: Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol)

21.00: Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát), Topolya

21.00: Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög)