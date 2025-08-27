Elitligás csapatok jöhetnek az Üllői útra – ez vár a Ferencvárosra az Európa-ligában

KIK LESZNEK AZ FTC ELLENFELEI?
Cikkünk megírásakor a főtáblán érdekelt 36 csapatból a magyar bajnokkal együtt 22 együttes ismert. Ezekhez csatlakozik a 21.00-kor kezdődő három BL-selejtezős párharc vesztese, valamint az El-selejtezők csütörtöki rájátszásának 11 győztese.
Biztos első kalapos: AS Roma (olasz), FC Porto (portugál), Feyenoord (holland), Lille OSC (francia), Dinamo Zagreb (horvát), Real Betis (spanyol), FC Salzburg (osztrák)
Első vagy második kalapos: Aston Villa (angol)
Biztos második kalapos: Crvena Zvezda (szerb), Olympique Lyon (francia), Viktoria Plzen (cseh), Celtic (skót), FERENCVÁROS
Második vagy harmadik kalapos: Freiburg (német)
Biztos harmadik kalapos: Nottingham Forest (angol), Sturm Graz (osztrák), Nice (francia)
Harmadik vagy negyedik kalapos: Bologna (olasz), Celta Vigo (spanyol), VfB Stuttgart (német), Go Ahead Eagles (holland), Brann Bergen (norvég)
MIKOR DERÜL KI A MENETREND?
Az Európa-liga menetrendjét pénteken, augusztus 29-án sorsolják ki az UEFA nyoni székházában.
MIKOR JÁTSSZÁK A MÉRKŐZÉSEKET?
Az Európa-liga főtábláján az előző idényhez hasonlóan nyolc fordulót rendeznek, ebből kettőt 2026 januárjában. Ezt követően kezdődik az egyenes kieséses szakasz a rájátszással, a döntőt Isztambulban rendezik a Besiktas stadionjában.
1. forduló: szeptember 24 és 25.
2. forduló: október 2.
3. forduló: október 23.
4. forduló: november 6.
5. forduló: november 27.
6. forduló: december 11.
7. forduló: 2026. január 22.
8. forduló: 2026. január 29.
Rájátszás a 16 közé jutásért: 2026. február 19. és 26.
Nyolcaddöntő: 2026. március 12. és 19.
Negyeddöntő: 2026. április 9. és 16.
Elődöntő: 2026. április 30., ill. május 7.
Döntő: 2026 május 20., Isztambul
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
Augusztus 28., csütörtök
17.00: KuPS (finn)–FC Midtjylland (dán)
Az első mérkőzésen: 0–4
18.30: Sigma Olomouc (cseh)–Malmö (svéd)
Az első mérkőzésen: 0–3
19.00: Samsunspor (török)–Panathinaikosz (görög)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.30: Ludogorec (bolgár)–Skëndija (északmacedón)
Az első mérkőzésen: 1–2
19.30: PAOK (görög)–Rijeka (horvát)
Az első mérkőzésen: 0–1
20.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
Az első mérkőzésen: 1–3
20.00: Genk (belga)–Lech Poznan (lengyel)
Az első mérkőzésen: 5–1
20.00: Utrecht (holland)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
Az első mérkőzésen: 2–0
20.00: Young Boys (svájci)–Slovan Bratislava (szlovák)
Az első mérkőzésen: 1–0
20.30: FCSB (román)–Aberdeen (skót)
Az első mérkőzésen: 2–2
21.00: Braga (portugál)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
Az első mérkőzésen: 4–0