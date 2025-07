Bognár György: Nagyon erős az ellenfél, de kint is futballmérkőzés lesz

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Megvalósult, amit a mérkőzés előtt mondott: a párharc a visszavágón dől el.

– Jelenlegi helyzetünkben kihoztuk a mérkőzésből a maximumot, igyekeztünk szoros eredményt elérni – sikerült. Jobban pörgött az ellenfél, az első játékrészben a párharcok hetvenöt-nyolcvan százalékát megnyerte, ugyanakkor a második félidőre ilyen tekintetben javultunk.

– Nem túlzott, amikor arról beszélt, a CFR sokkal erősebb csapat, mint a tavaly Pakson négy nullára nyerő Corvinul. Mit gondol, Kolozsváron is lehet egy ilyen szoros mérkőzést játszani?

– Annyit feltétlenül nyertünk, hogy most már van egy tétmeccs a labdarúgóink lábában. Ez elengedhetetlenül szükséges a gyorsabb, magabiztosabb labdajáratásra. Nagyon erős az ellenfél, de kint is futballmérkőzés lesz. Gólhelyzeteket szoktunk kialakítani, ezúttal is sikerült, de remélem, azért előre tudunk lépni. Szerintem Erdélyben is szoros meccset tudunk játszani.

– Lenzsér Bencét és Vas Gábort egyaránt sérülés miatt kellett lecserélni. Mit lehet tudni az állapotukról?

– Lenzsér Bencének a combhajlítója összeugrott, majd az ultrahangon kiderül, mekkora a probléma, Vas Gábornak szintén izomproblémája van. Ilyen iramú mérkőzésen a mi felkészülésünk után jószerével normális, ha ez történik.

Dan Petrescu, a CFR vezetőedzője

– Esélyesként érkeztek, a találkozó nagy részében jelentős mezőnyfölényben futballoztak, ám elmaradt a győzelem. Miért?

– Jól kezdtünk, fölényben játszottunk, volt lehetőségünk a vezetés megszerzésére. Ugyanakkor az is látszott, a passzaink nem olyanok, mint kellene, bár így is akadtak lehetőségeink. Sajnos a cseréink nem tudtak lendíteni a játékunkon, mégis úgy érzem, jobb eredményt érdemeltünk volna.

– Nem érzi úgy, hogy ekkora mezőnyfölényből több nagy helyzetet kellett volna kialakítaniuk? Mi úgy láttuk, jó esetben is csak kettőt sikerült…

– Igen, valóban kevesebb helyzetünk volt, mint lehetett volna. Nem szabad elfelejteni, a Paksnak jó futballistái vannak, már tapasztalatot szereztek Európában, különösen hazai pályán erősek.

– El tudja képzelni, hogy a Paks a visszavágón is megnehezíti csapata dolgát?

– Kemény lesz a visszavágó, és azt sem szabad elfelejteni, hogy előtte még lesz egy bajnoki meccsünk is. Ezen a paksi találkozón hiányzott a gólkirályunk, Louis Munteanu, van esély rá, hogy a kolozsvári mérkőzésen már ő is pályára lép.

ONLIVE ITT!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PAKSI FC (magyar)–FC CFR 1907 CLUJ (romániai) 0–0

Paks, Paksi FC Stadion, 4902 néző. Vezette: Pavle Ilics (Szlobodan Pavlovics, Uros Radovanovics) – szerbek

Paks: Kovácsik – Lenzsér (Kinyik, 65.), Vas G. (Szabó J., 89.), Vécsei – Hinora, Papp K., Windecker, Balogh B., Zeke – Haraszti (Hahn, 73.) – Tóth B. (Böde, 73.). Vezetőedző: Bognár György

CFR: Hindrich – Abeid (Bosec, 83.), Bolgado, Ilie, Camora – Muhar (Fica, 64.), Emerllahu, Korenica – Nkololo (Postolachi, 73.), Gjorgjievszki (Samaka, 73.), Kamara (Djokovic, 83.). Vezetőedző: Dan Petrescu

A visszavágót július 17-én rendezik meg Kolozsváron.