Valverde: az emberhátrányig sokkal jobbak voltunk, mint a Manchester United

Rúben Amorim, a Manchester United vezetőedzője így értékelt az UEFA oldalán a mérkőzés után: „Megvan az előnyünk, és a saját szurkolóink előtt játszunk, de egy meccsen bármi megtörténhet. Elődöntő, így az ilyen játékosok, mint Casemiro, Harry Maguire és Bruno Fernandes sokat segítenek. Harrynek is voltak nehéz pillanatai, de most nagyon sokat segít a csapatnak, ő egy jó szélső támadó” – mondta mosolyogva a portugál. Érdekesség, hogy Amorim már több mérkőzést nyert meg a Manchester Uniteddel az Európa-ligában (7), mint a Premier League-ben (6).

„A vezetőedző és a fizioterapeuta azt mondja, hogy pihennem kell, de én nemet mondtam. Ha meghaltam, akkor lesz elég időm feküdni és pihenni” – nyilatkozta Bruno Fernandes. A portugál támadónak van a csütörtöki meccs után Dries Mertenst beérve a legtöbb gólpassza (18), és a harmadik legtöbb gólja (27) az Európa-liga történelmében, míg az idényben már 37 gólban vállalt szerepet (19 gól, 18 gólpassz) minden sorozatot figyelembe véve. „37 gól? Nem tudtam, mennyinél tartok, de fel kell lépnem, és vállalnom kell a felelősséget, a klub emiatt akart engem, ezért továbbra is teljesítenem kell.”

Bruno Fernandes végül Harry Maguire technikai tudásáról is szót ejtett: „Senki sem számított arra, hogy így fog cselezni, azt hiszem még az ellenfél sem.”

„Az első húsz perc nehéz volt, a közönség nagyon hangos volt, és nagyon magas volt az intenzitás. Átvészeltük a vihart, és tudtuk, hogy meglesznek a lehetőségeink, és az első félidőben igazán precízek voltunk" – kezdte az értékelést Harry Maguire, aki az első gól előtti szituációról is szót ejtett – „Jó volt egy kicsit cselezgetni, és középre tenni egy beadást. Sokan voltunk a tizenhatoson belül és bíztam benne, hogy pontos lesz a beadásom. A második félidőben is jól uraltuk a meccset, megvoltak a lehetőségeink, talán nagyobb tempót is diktálhattunk volna, kicsit biztonsági játék volt. Örülünk a győzelemnek, fél lábbal a döntőben vagyunk, de jövő héten újabb nagy meccs vár ránk”

Yeray Álvarez, az Athletic Bilbao védője csalódottan nyilatkozott. „Kemény csapás ez számunkra, pedig jól kezdtük a meccset. De még van 90 percünk és megvan az önbizalmunk, odamegyünk Manchesterbe és megpróbáljuk megfordítani a mérkőzést.”

„Ők nagyon veszélyesek voltak, mi pedig nem éltünk a lehetőségeikkel. A Manchester Unitedhez hasonló csapatok nem könyörülnek meg, nagyon masszívak a támadó harmadban. Tanulnunk kell az ilyenekből. Nem adjuk fel az Old Traffordon sem” – vélte Ernesto Valverde. Az Athletic Bilbao 61 éves vezetőedzője a vitatott játékvezetői ítéletekre is kitért: „Reklamáltunk, mert úgy láttuk korábban Garnacho kezét érte a labda. A játékvezető másképp döntött, büntető és piros lap. Szerintem ez túl nagy büntetés, a piros lap hatással volt a mérkőzésre... Amikor 11 a 11 ellen játszottunk, sokkal jobbak voltunk, mint a Manchester United."

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ATHLETIC BILBAO (spanyol)–MANCHESTER UNITED (angol) 0–3 (0–3)

Bilbao, San Mamés, 51 980 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)

BILBAO: Agirrezabala – De Marcos (Gorosabel, 42.), Vivian, Yeray Álvarez, Berchiche – Ruíz de Galarreta (Prados, a szünetben), Jaureguizar – I. Williams (Djaló, 87.), Á. Berenguer (A. Paredes, 42.), N. Williams (U. Gómez, 79.) – Sannadi. Vezetőedző: Ernesto Valverde

MAN. UNITED: An. Onana – Yoro, Maguire (De Ligt, 65.), Lindelöf – Mazraui (L. Shaw, 74.), Ugarte (Mount, 65.), Casemiro, Dorgu (A. Diallo, 84.) – Bruno Fernandes, R. Höjlund, Garnacho (Mainoo, 84.). Menedzser: Rúben Amorim

Gólszerző: Casemiro (30.), Bruno Fernandes (37., 45. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Vivian (36.)

A visszavágót május 8-án rendezik Manchesterben.