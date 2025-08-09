Benjamin Sesko aláírt a Manchester Unitedhez – hivatalos

„A Manchester United történelme nagyon különleges, de ami engem igazán érdekel, az a jövő – idézi a manchesteri klubhonlap Benjamin Seskót. – Amikor a lehetőségekről beszélgettünk, világossá vált számomra, hogy minden feltétel adva van ahhoz, hogy a csapat fejlődjön, és ismét a legnagyobb trófeákért legyen versenyben. Az érkezésem óta érzem a pozitív energiákat, élvezem a családias környezetet, és egyértelműen úgy vélem, ez a hely tökéletes ahhoz, hogy kihozzam magamból a maximumot, és megvalósítsam a céljaimat.”

🚨 He's here! 🚨



Benjamin Sesko is officially a Manchester United player! 🙌 — Manchester United (@ManUtd) August 9, 2025

Korábbi sajtóhírek szerint a Manchester United és az RB Leipzig megállapodása értelmében az angol klub 76.5 millió eurós átigazolási díjat fizet, a bónuszokkal együtt ez további 8.5 millióval növekszik.

A 22 éves szlovén válogatott támadó már korábban is többször világossá tette, hogy a Manchester Unitedben szeretné folytatni a pályafutását.

Sesko 2023 óta szerepelt a Lipcsében, előtte a Red Bull csoport másik egyesületét, a Salzburgot erősítette. A német Bundesligában 64 mérkőzésen 27 gólt szerzett, a szlovén válogatottban 2021-es bemutatkozása óta 41/16 a mérlege.