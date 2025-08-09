Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Benjamin Sesko aláírt a Manchester Unitedhez – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 11:56
null
Benjamin Sesko és Jason Wilcox, az MU futballigazgatója (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester United Benjamin Sesko nemzetközi átigazolás
Várható volt, szombat délelőtt meg is történt a hivatalos bejelentés: a szlovén válogatott labdarúgó, Benjamin Sesko a Manchester Unitedben folytatja a pályafutását. Sesko öt évre szóló szerződést írt alá.

„A Manchester United történelme nagyon különleges, de ami engem igazán érdekel, az a jövő – idézi a manchesteri klubhonlap Benjamin Seskót. – Amikor a lehetőségekről beszélgettünk, világossá vált számomra, hogy minden feltétel adva van ahhoz, hogy a csapat fejlődjön, és ismét a legnagyobb trófeákért legyen versenyben. Az érkezésem óta érzem a pozitív energiákat, élvezem a családias környezetet, és egyértelműen úgy vélem, ez a hely tökéletes ahhoz, hogy kihozzam magamból a maximumot, és megvalósítsam a céljaimat.”

Korábbi sajtóhírek szerint a Manchester United és az RB Leipzig megállapodása értelmében az angol klub 76.5 millió eurós átigazolási díjat fizet, a bónuszokkal együtt ez további 8.5 millióval növekszik.

A 22 éves szlovén válogatott támadó már korábban is többször világossá tette, hogy a Manchester Unitedben szeretné folytatni a pályafutását.

Sesko 2023 óta szerepelt a Lipcsében, előtte a Red Bull csoport másik egyesületét, a Salzburgot erősítette. A német Bundesligában 64 mérkőzésen 27 gólt szerzett, a szlovén válogatottban 2021-es bemutatkozása óta 41/16 a mérlege.

 

Manchester United Benjamin Sesko nemzetközi átigazolás
Legfrissebb hírek

A szerb válogatottsági rekorder Dusan Tadics is az arab világba szerződött

Minden más foci
1 órája

Romano szerint megvan a megállapodás, Sesko a Manchester Unitedhez igazol – sajtóhír

Angol labdarúgás
2025.08.07. 16:17

Maguire marad az MU-nál, a Chelsea fiataljait figyeli a Dortmund – keddi transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.05. 22:02

A Milantól távozó válogatott csatár az AEK Athénban folytatja

Minden más foci
2025.08.05. 12:18

Tornagyőztesként tér haza a Manchester United a tengerentúlról

Angol labdarúgás
2025.08.04. 07:23

Története egyik legjelentősebb transzferét kötötte meg a dunaszerdahelyi labdarúgóklub

Minden más foci
2025.08.01. 17:40

Bruno Fernandes duplázott, az MU győzelemmel kezdte a Premier League felkészülési tornáját – videó

Angol labdarúgás
2025.07.27. 09:54

Az FTC-ből távozó Ramírez a Lokomotiv Moszkvában folytatja – hivatalos

Minden más foci
2025.07.26. 16:55
Ezek is érdekelhetik