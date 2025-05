Vitatott játékvezetői ítéletek után fél lábbal már az El-döntőben érezhetik magukat a „vörös ördögök”

EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ATHLETIC BILBAO (spanyol)–MANCHESTER UNITED (angol) 0–3 (0–3)

Bilbao, San Mamés, 51 980 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)

BILBAO: Agirrezabala – De Marcos (Gorosabel, 42.), Vivian, Yeray Álvarez, Berchiche – Ruíz de Galarreta (Prados, a szünetben), Jaureguizar – I. Williams (Djaló, 87.), Á. Berenguer (A. Paredes, 42.), N. Williams (U. Gómez, 79.) – Sannadi. Vezetőedző: Ernesto Valverde

MAN. UNITED: An. Onana – Yoro, Maguire (De Ligt, 65.), Lindelöf – Mazraui (L. Shaw, 74.), Ugarte (Mount, 65.), Casemiro, Dorgu (A. Diallo, 84.) – Bruno Fernandes, R. Höjlund, Garnacho (Mainoo, 84.). Menedzser: Rúben Amorim

Gólszerző: Casemiro (30.), Bruno Fernandes (37., 45. – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Vivian (36.)

A visszavágót május 8-án rendezik Manchesterben.

Az Európa-ligában az összes hazai meccsét megnyerő Athletic Bilbao, a sorozatban még veretlen Manchester United csapatát fogadta közel telt ház előtt a bilbaói San Mamésban. Mivel ez a stadion ad majd helyet az Európa-liga döntőjének is, a hazaiak extra motivációval léphettek pályára az elődöntő első mérkőzésén.

A találkozó 5. percében a spanyol Alejandro Garnacho talált be a hazai kapuba, de lesen kapta a labdát, így nem örülhetett a találatnak. Ezután a hazaiak gyorsan átvették a játék irányítását és sorban alakították ki a helyzeteket az angolok kapuja előtt. A 7. percben Álex Berenguer lövését védte André Onana a jobb alsó saroknál, majd a 11. percben Berenguer beadása után Inaki Williams szakadt el a védőitől és 5 méterről a kapu fölé csúsztatott. A 19. percben Victor Lindelöf lábáról Berenguer elé került a labda, de a spanyol hiába célozta a jobb alsó sarkot, a United svéd védője épp ott állt és a kapu torkából tisztázott. A 30. percben szinte a semmiből szerezték meg a vezetést a vendégek. A Lyon elleni negyeddöntő hőse, Harry Maguire cselezgetett a jobb oldalon, majd középre ívelt. A kapu előtt megcsúsztatott labdát a hosszú saroknál érkező Casemiro fejelte a kapu jobb oldalába. A 32. percben Mazraui beadásáról Rasmus Höjlund maradt le a kapu előtt, de nem véletlenül. A visszajátszások alapján egyértelművé vált, hogy a dánt Vivian lerántotta gólhelyzetben. Hosszas videózás után a játékvezető tizenegyest ítélt a United javára és meglepetésre – bár a szabályok szerint eljárva – kiállította a hazaiak védőjét. A megítélt büntetőt az a Bruno Fernandes váltotta gólra, aki a 45. percben is betalált, így a szünetben háromgólos manchesteri előnnyel vonulhattak a csapatok az öltözőbe. Tegyük hozzá, hogy ha a 45. percben Mazraui balos lökete nem a felső lécen csattan, hanem a kapuban köt ki, akkor talán már a párharc is eldőlt volna.

Espen Eskas játékvezető nem lesz a bilbaói játékosok és nézők kedvence (Fotó: Getty Images)

A második félidő nem hozta azt, amit az első. A United érthető módon az előnyét próbálta őrizni, míg a hazaiak hiába próbálkoztak, nem tudtak helyzetbe kerülni. Az 57. percben Maguire izgulhatott, hiszen a kapura törő Maroan Sannadi nagyot esett mellette, de a videózás ezúttal nem állapított meg szabálytalanságot, az angol védő folytathatta a játékot. A hajrában még a hazaiak kapusának, Julen Agirrezabalának kellett nyújtóznia többször is az angolok próbálkozásai után, de újabb gól már nem született a találkozón. A United fél lábbal már a döntőben érezheti magát, a Bilbao nagyon távol került attól, hogy hazai pályán vívhassa az Európa-liga döntőjét. 0–3

PERCRŐL PERCRE