Újabb hazai meccset nyert meg két góllal a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Tőkés Róbert, Dobos Dávid)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z. Csörgő V. Vajda S. – Zachán – Kovalenko (Saja, 54.), Lőrinczy (Csatári, 81.), Bertus (Zvekanov, 83.) – Szalai J. (Bartusz, 83.), Sáreczki (Furdeckij, 83.). Vezetőedző: Csertői Aurél

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró (Szalka, 73.), Horváth D. Gajág, Turi, Nahirnij (Kócs-Washburn, 62.) – Kozics (Jelena, 62.), Dóra D. – Bakó (Lengyel, 73.), Pesti (Babinszky, 62.), Máté Cs. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Lőrinczy (9.), Szalai J. (13.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Kihasználtuk az ellenfél hibáit, gólokat rúgtunk az elején. Nem érdemtelenül, mert agresszíven visszatámadtunk, rákényszerítettük az ellenfelet a hibázásra. A győzelmünk nem forgott veszélyben, az ellenfélnek nem volt helyzete. Stabilak voltunk, picit ráültünk az eredményre, de még így is ki tudtunk hagyni egy százszázalékos ziccert. Megérdemelt a győzelmünk.

Pinezits Máté: – Sajnálom, hogy a meccs elején ilyen hibákat követtünk el. Azért is, mert jó felfogásban kezdtük a mérkőzést, az ellenfélnek nem voltak lehetőségei, azokon kívül, amiket mi ajándékoztunk nekik. Ez nagyon zavar, mert megnéztem volna egy olyan találkozót, amibe nem hibázunk bele ekkorákat. Utána megvoltak a lehetőségeink, amivel visszajöhettünk volna a mérkőzésbe, volt kapufánk, az ellenfél a gólvonalról rúgta ki a labdát. A második félidőben viszont nem tudtunk akkora nyomást helyezni a Mezőkövesdre, hogy esélyünk legyen a pontszerzésre.

Csirmaz Istvánék (jobbra) továbbra is veretlenek (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

Már a mérkőzés elején jelentős előnyre tett szert a hazai csapat, a 9. percben előbb egy remek Szalai József-indítás után Sáreczki Szabolcs szerezhette volna meg élete első NB II-es gólját, ám a ziccert elkapkodta, Lőrinczy Attila viszont a kipattanót rutinosan a kapuba vágta. Nem sokkal ezután egy nagy védelmi hibát, egy rossz passzt váltott gólra Szalai József remek helyzetfelismeréssel. A kétgólos hátrányba került vendégcsapat nehezen tért magához a nagy hőségben. A mislenyiek vezettek néhány támadást, elsősorban a jobb oldalon voltak aktívak, nem véletlen, hogy az agilis Bíró Márk hozta össze a legnagyobb helyzetet, a felső lécet találta el a 35. percben.

Lőrinczy Attila (sárgában) szerezte az első gólt (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A második félidőben a Kozármislenynek nem sikerült megújulnia, hiába cserélt két etapban is Pinezits Máté; a három-, majd a kétemberes változtatástól sem lett jobb a baranyaiak támadójátéka, az erőteljesnek nem mondható próbálkozásokat magabiztosan verte vissza az eredményre ráülő Mezőkövesd, amely hazai pályán november óta veretlen a bajnokságban. 2–0