Fordított az MU Amorim manchesteri El-debütálásán; Hummels mentett pontot a Romának a Spurs ellen

Ruben Amorim az első nemzetközi mérkőzésére készült a Manchester United menedzsereként, s ehhez a Bodö/Glimt kellemes ellenfélnek ígérkezett. Jól is kezdtek a „vörös ördögök”, mivel az 1. percben Alejandro Garnacho egy óriási kapushiba után megszerezte a vezetést csapatának. A norvégok viszont nem adták fel, s a játékrész közepén fordítottak, majd nem jártak messze attól, hogy a szünetre előnnyel vonuljanak, ám Rasmus Höjlund szép mozdulattal egalizált. A dán csatár a fordulás után újabb gólt szerzett – ezúttal Manuel Ugarte centerezését követően –, s ez végül győztes gólnak bizonyult (3–2).

A meccs elején tizenegyeshez jutott a Tottenham, és ezt Szon Hung Min értékesítette is, amire a 20. percben jött a válasz a Roma részéről, Evan Ndicka fejese a lécről vágódott a gólvonalon túlra. Nem sokra rá Stephan El Shaarawy talált be kapásból, ám lesről, így a vendégek nem kerültek előnybe – a hazaiak viszont igen, a 34. percben Brennan Johnson talált be. A szünet után majdnem ismét egyenlítettek a „farkasok”, csakhogy Artem Dovbik is lesről talált a kapuba. A hajrában azonban már érvényes gólt szereztek az olaszok, a világbajnok Mats Hummels közelről lőtt a kapuba Angelino középre adását követően, így elvittek egy pontot Londonból (2–2).

A Rangers kiütötte a Nice-t Franciaországban (1–4), s még a Braga tudott háromgólos különbséggel nyerni, amely a találkozóra Szalai Attilát továbbra sem nevező Hoffenheimet múlta felül a mérkőzést gyakorlatilag az első tíz percben eldöntve (3–0). Odalett az Ajax veretlensége, miután a Real Sociedad vendégeként két góllal kikapott (2–0), a nyeretlenek csatáján pedig az Union Saint-Gilloise örülhetett, mivel legyőzte idegenben a Twentét (0–1).

José Mourinho együttese, a Fenerbahce a hajrában múlta felül a Slavia Prahát (1–2), az Olympiakosz nem tudott nyerni az FCSB ellen, pedig a bukarestiek a második félidő közepétől emberhátrányban futballoztak (0–0). Az Eintracht Frankfurt szűkös győzelmet aratott a Midtjylland vendégeként – a találkozót Fenyő Noah a kispadról nézte végig –, így a tabella harmadik helyén áll (1–2).