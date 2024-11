A Ferencváros fölényesen nyert a Malmö ellen, közel a továbbjutás!

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

FERENCVÁROS–MALMÖ (svéd) 4–1 (2–1)

Budapest, Ferencváros Stadion. Vezette: Aliyar Aghayev (Zeynal Zeynalov, Akif Amirali) – azeriek

FTC: Dibusz – Makreckis, I. Cissé (Szalai G., 86.), Gartenmann, Ramírez – Abu Fani (Rommens, 86.), Maiga – Kady (Ben Romdan, 74.) – Saldanha (Zachariassan, 62.), A. Traoré – Varga B. (Pesics, 86.). Vezetőedző: Pascal Jansen

MALMÖ: Friedrich – Stryger (Skogmar, 83.), Rösler, Zatterström, Busanello – Pena (Kiese Thelin, 66.), Johnsen – Rosengren, Christiansen (Loukili, 83.), Bolin (D. Gudjohnsen, 87.) – Botheim (O. Berg, 83.). Vezetőedző: Henrik Rydström

Gólszerző: Varga B. (8., 11. – az elsőt 11-esből), Kady (53.), I. Cissé (74.), ill. Botheim (18. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Micsoda kezdés! Már az előre megkomponált középkezdésből is látszott, nemcsak a szurkolók és a közvélemény, hanem Pascal Jansen vezetőedző szerint is a Malmö elleni az alapszakasz leginkább megnyerhető mérkőzése – azaz támadni kell.

És a Ferencváros támadott is!

Az első lövésre 11 másodpercre volt szükség, az első kapufához 2 perc 19 másodpercre, a vezetés megszerzéséhez pedig 7 perc 49 másodpercre. Varga Barnabás a saját maga által kiharcolt büntetőből vágta a labdát magabiztosan a svédek kapujába, s a magyar válogatott csatára nem állt le, nem sokkal később duplázott − nem túlzás, szenzációsan kezdett a Ferencváros. Varga Barnabás a negyedik, majd az ötödik gólját szerezte meg az Európa-liga-főtáblán, ezzel a sorozat góllövőlistájának élére lőtte magát, a meccs ezen szakaszában nem volt nála eredményesebb az El-ben. A szurkolók ünnepeltek, a legtöbben talán hátra is dőltek székükben, mondván, már meg is van a mérkőzés, csakhogy a Malmö is tizenegyeshez jutott – és szépített.

Ha addig úgy tűnt, a magyar bajnok ellentmondást nem tűrően lefutballozza a pályáról a svéd együttest, ezt követően jelentősen megváltozott a játék képe. A vendégek mintha ráéreztek volna, a pocsék kezdésük ellenére lehet keresnivalójuk, és a szünetre úgy vonulhattak pihenőre, hogy ők birtokolták többet a labdát (62 százalékban) és volt több helyzetük (18 a 12-vel szemben), pedig az első tíz-tizenkét percben jószerével azt sem tudták, merre van a ferencvárosi kapu. Kár volt a némileg váratlanul jött szépítésért, de a lényeg mégiscsak az volt, hogy a nagyszerű kezdésének köszönhetően az FTC vonulhatott előnnyel szünetre.

A fordulást követően az ellenfélnek támadnia kellett, a Ferencváros pedig ezt kihasználva újabb gólokat lőtt. Kady ragyogó egyéni alakítása után ismét kettővel vezetett a magyar csapat, a brazil a saját térfeléről indulva vitte végig a labdát és tekert a kapuba. Sőt, a hajrában az előrehúzódó Ibrahim Cissé mesterien fejelt a svédek kapujába, ezzel el is dőlt a mérkőzés. Az FTC sorozatban a harmadik győzelmét aratta az Európa-ligában, a francia Nice (1–0) és az ukrán Dinamo Kijev (4–1) után a svéd Malmőt is két vállra fektette. A nemzetközi porondon az idén utoljára idegenben lépnek pályára a zöld-fehérek, december 12-én a görög PAOK otthonában − kilenc ponttal a tarsolyukban már oda is önbizalommal telve utazhatnak, igaz, sárga lapos eltiltása miatt Varga Barnabás nem lesz bevethető.

