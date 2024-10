Az El-alapszakasz legnehezebb feladata vár a Ferencvárosra

A Tottenham nem veszi fél vállról a budapesti összecsapást, mindenképpen trófeát nyerne az idényben, erre az egyik lehetőséget az Európa-liga kínálja. Ange Postecoglou vezetőedző bárhová is ment korábban, legrosszabb esetben második évadának végére trófeát szerzett aktuális csapatával. Márpedig a szakembernek a mostani a második idénye a Spursnél.

A Ferencvárosnak győzelemre törő ellenfélre, nagyobb iramra kell számítania, és ami a hazai mezőnyben elég volt, illetve lehet a későbbiekben is – az FTC hatból hat mérkőzést megnyerve áll a tabella élén az NB I-ben –, az az Európa-liga ezen szakaszában kevés. Dibusz Dénes úgy véli, a Tottenham az Európa-liga-alapszakaszban a legnehezebb ellenfélnek ígérkezik, a nyolc mérkőzésből álló sorozat leginkább várt kilencven perce következik.

Dibusz Dénesnek Brüsszelben is volt dolga bőven, az Anderlecht ellen már az első félidőben is több bravúrt be kellett mutatnia. Végül 2–1-es vereség lett az Európa-liga-alapszakasz első meccsének vége, és Belgiumban nem is az eredménnyel volt gond, hanem a szünetet követő játékkal. A Tottenham ellen ilyen visszaesés még kevésbé fér bele, ráadásul a legtöbb angol csapat már régen nem a hajdan sokat emlegetett brit stílusban futballozik.

„Az elmúlt néhány évben Angliában is átalakult a labdarúgás – mondta ezzel kapcsolatban Dibusz Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya. – Egyre kevesebb brit csapat épít a hosszú indításokra, felívelésekre, a Tottenham sem ilyen. Magas szintű a labdabirtoklás, és egyáltalán nem jellemző, hogy a játékosok az alapvonalig cipelik a labdát, és kizárólag onnan hajlandók középre adni. A Tottenham agresszív futballt játszik, és biztos vagyok benne, nem lesz a megszokottnál több beívelés, magas labda a kapum előtt.”

A hangulattal aligha lesz gond a Groupama Arénában. Az angol szurkolókat senkinek sem kell bemutatni, s a Tottenham Hotspur ultrái is híresek fanatizmusukról. A Ferencváros elleni El-mérkőzésre ezerkétszáz belépőjegyet kaptak a magyar klubtól, és mindegyik gazdára is talált. A legtöbb drukker repülővel érkezik, illetve érkezett Budapestre, ám akadtak olyan fanatikusok is, akik gépkocsival tették meg a több mint ezerhétszáz kilométernyi távolságot. A vendégszektor csütörtök este tömve lesz.

A zöld-fehérek játékát sok kritika érte az elmúlt időszakban, s csapatkapitányként Dibusz Dénes elmondta a véleményét, szerinte hogyan is áll Pascal Jansen nyári érkezését követően a csapatépítés.

„Pascal Jansennek merőben más elképzelése van a labdarúgásról, mint az előző vezetőedzőknek. Nekünk, játékosoknak időbe telik az átállás, az, hogy rögzüljön mindaz, amit a szakvezetőnk kér tőlünk, és meglegyenek az automatizmusok. Úgy fogalmaznék, az út harmadánál járunk, pozitívum, hogy az eredményekre nem lehet panasz. Azt mi is érezzük, hogy játékban ennél több kell, és ha ez meglesz, nemzetközi szinten is jönnek az eredmények” – mondta Dibusz Dénes.