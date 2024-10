Jön az ősz egyik legjobban várt mérkőzése: FTC–Tottenham a Tippmixprón!

Nem volt olyan régen, hogy Ange Postecoglou a Ferencváros ellen meccselt: a görög származású ausztrál szakember még a Celtic mestereként 2021 őszén az Európa-liga főtábláján kétszer is megmérkőzött az akkor még Peter Stöger által irányított Fradival: a skót csapat Glasgow-ban 2-0-ra nyert, úgy, hogy Dibusz Dénes kivédett egy tizenegyest, Budapesten pedig 3–2-re kapott ki a magyar bajnok. Most a skót gárdánál is nívósabb csapat látogat az Üllői útra: a Premier Liga előző idényében ötödikként záró Tottenham ellen hatalmas bravúr kellene a pontszerzéshez. Főleg úgy, hogy a hétvégi PL-fordulóban az Old Traffordon tudott 3–0-ra nyerni a Spurs, ami még úgy is nagy skalp, hogy Bruno Fernandes kiállítása miatt a 42. perctől emberelőnyben futballoztak a vendégek. A Fradi is 3-0-s sikerrel hangolt az El-csütörtökre: a kispadról beszálló Saldanha vezérletével 3–0-ra verte a Puskás Akadémiát, így száz százalékos teljesítménnyel 12–2-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát. Az Anderlecht elleni El-nyitány ugyanakkor nem sikerült: 0–0-s első játékrészt követően 2–1-re kikapott az Anderlecht otthonában – érdekesség, hogy a zöld-fehérek legutóbbi négy tétmérkőzésén három alkalommal nem hozott gólt az első játékrész.

FTC–TOTTENHAM – 1X2