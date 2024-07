„A játékosaink többet gondoltak magukról, mint amik, és az a baj, hogy én is” – Bognár György a Paks veresége után

„Több helyen is lehet keresni a vereség okait. Például egyáltalán nem működött a középpálya, se játék, se labdaszerzés nem volt – kezdte értékelését az M4 Sport mikrofonja előtt Bognár György. – Párharcerősebb volt az ellenfél, szervezettebben működött a csapatjátékuk. Szerintem a játékosaink többet gondoltak magukról, mint kellett volna, és az a baj, hogy én is.”

A szakember szerint alakulhatott volna szorosabban is a találkozó, de az is benne volt a pakliban, hogy még nagyobb különbségű lesz a vereség: „Talán alakulhatott volna szorosabban is a meccs. Ha két góllal kikapunk, az talán reálisabb, de a végén is voltak helyezkedési hibáink, így az is benne volt, hogy még többet kapunk. Gratulálunk az ellenfélnek, jobbak voltak. Voltunk már ilyen helyzetben többször is, és eddig mindig megoldottuk a feladatunkat. El kell tudnunk számolni ezzel a mérkőzéssel, többet vártunk saját magunktól.”

BOGNÁR GYÖRGY SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A meccs utáni sajtótájékoztatón a Corvinul vezetőedzője, Florin Maxim azzal kezdte: éppen ezt a teljesítményt várta játékosaitól.

„Talán a mi csapatunk jobban megértette, hogy mi a feladata. Hamar sikerült megszereznünk a vezetést. Számítottunk rá, hogy meg lehet lepni a paksiakat, és be is jöttek a számításaink.”

Kérdésre válaszolva elárulta: ez a győzelem az egyik legszebb pillanata az életének.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

PAKSI FC–CORVINUL HUNEDOARA (román) 0–4 (0–2)

Paks, Paksi FC Stadion, 3891 néző. Vezette: Mohammad Usman Aslam (norvég).)

PAKS: Szappanos – Szabó J., Kinyik, Lenzsér – Osváth, Windecker (Vécsei, 69.), Balogh B. (Haraszti Zs., a szünetben), Papp K., Silye (Tóth B., a szünetben; Mezei Sz., 81.) – Szabó B., Könyves (Böde, 62.). Vezetőedző: Bognár György

CORVINUL: Lefter – Bradu, Lica, Manolache, Iacob – Hrezdac (Pop, 78.) – Lupu, Roger, Neacsa, Pirvulescu (Ubbink, 85.) – Bus. Vezetőedző: Florin Maxim

Gólszerző: Bus (9.), Lupu (45+2., 86., 90+3.)

Kiállítva: Szabó B. (79.)